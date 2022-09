9 cose da fare gratis in Olanda: anche le città più care diventano low cost

L’Olanda può essere particolarmente dispendiosa, scopriamo quali sono le cose che è possibile fare in modo totalmente gratuito

Le città sono una cartolina, offre tanto e soprattutto per i visitatori di tutte le età. Passeggiare lungo i canali è meraviglioso ma è anche possibile godere di ottima musica nei parchi, visitare i mercati ed esplorare le varie zone delle città.

Ci sono tante attrazioni totalmente gratuite, scopriamo cosa è possibile fare ma anche quelle che sono le cose più interessanti per un visitatore.

Cose da fare gratis in Olanda

Ci sono tante cose da fare totalmente gratis in Olanda che permettono di ammirare le città e le loro differenze ma anche vivere un’esperienza da vero locale.

Cosa fare gratis ad Amsterdam

La prima cosa da fare assolutamente ad Amsterdam è un giro sul battello. I costi di quelli tradizionali oscillano dai 15 euro in poi, niente paura. Alle spalle della stazione centrale c’è l’imbarcazione della città che collega Amsterdam, alla parte nord. Questa è totalmente gratuita e le corse partono ogni 5 minuti. Immancabile poi una tappa non solo lungo i canali ma in quello che è uno dei ponti più famosi al mondo, il Brug van bruggen. Perché? Da questo punto, guardandosi intorno, si vedono ben 15 ponti contemporaneamente. Imperdibile anche un giro per le gallerie d’arte che si trovano in città, molte delle quali ad ingresso completamente gratuito.

Cosa fare gratis a Rotterdam

Rotterdam è la città più moderna d’Olanda, sicuramente vale la pena visitare il Markthal, il mercato dello street food dove è possibile gustare la cucina tipica ma anche specialità da ogni parte del mondo. Qui ci sono anche degustazioni completamente gratuite. Inoltre immancabile una tappa alla fattoria galleggiante, è l’unico tipo di fattoria al mondo ad essere così. L’ingresso è gratuito e potrete gustare le specialità realizzate con il latte di mucca. Imperdibile anche Het Park dove poter fare una passeggiata e organizzare un bel pic nic. Questo parco si trova nel cuore della città.

Cosa fare gratis all’Aia

Den Haag (ovvero l’Aia) è una città costiera molto caratteristica, famosa per la sede della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte penale internazionale. Da fare sicuramente una passeggiata sul lungomare Scheveningen e soprattutto una visita al De Pier dove ci sono negozi e una terrazza panoramica incredibile. Da visitare anche Paleistuinen dove si possono ammirare i giardini del Re. Si trovano incastonati sui palazzi, questi giardini risalgono al 1600 e i prati sono sempre super curati.

L’Olanda è uno dei paesi più interessanti d’Europa. I prezzi spesso sono elevati ma sicuramente ne vale la pena trovando qualche strategia per risparmiare.