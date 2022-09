I 5 cammini in Italia per chi non è allenato a fare trekking!

Vuoi fare uno dei cammini in Italia ma non hai mai fatto trekking? Niente paura. Non devi essere super allenato, ci sono percorsi adatti a tutti e spettacolari, scopriamo quali sono

Scegliere di vivere un’avventura su uno dei cammini in Italia può essere un modo per fare un’esperienza diversa, per vivere un po’ a contatto con la natura e anche per ottenere enormi benefici per la salute.

Per fare percorsi complessi bisogna fare allenamento, se invece volete iniziare, meglio farlo da questi cammini che sono semplici e adatti a tutti.

Cammini in Italia: il trekking per iniziare

Il primo luogo perfetto per fare trekking anche senza esperienza è la Val Gardena. Una delle perle italiane per la sua infinita bellezza e per la presenza di aree particolarmente suggestive che sono adatte a tutti. In particolare è possibile fare il giro del Sassolungo, qui ci sono molti sentieri facili e soprattutto il panorama è da togliere il fiato. L’altezza c’è ma c’è un percorso molto fattibile di 16 chilometri che può essere anche spezzato ed è soprattutto in pianura.

Anche la Val d’Aosta rappresenta un’ottima alternativa, ci sono rifugi molto suggestivi dove gustare buon cibo e vivere la montagna. Per fare un cammino ottimale c’è Pian di Verren che si trova anche nei pressi di un meraviglioso lago, chiamato Blu, con colori incredibili.

Il terzo percorso da non perdere è quello che va tra Valle d’Aosta e Val Sesia, in particolare la passeggiata all’interno dell’Oasi Zegna. Questo parco naturale è enorme e bellissimo e la camminata è fattibile anche per chi viaggia con i bambini. Ci sono tante attività da fare con tutta la famiglia e al tempo stesso si può fare trekking. È sempre utile avere dei bastoni, così da scaricare al meglio il peso. Il percorso ideale è il Sentiero del Lupo che ha salite e discese ma è comunque abbastanza facile.

Un’altra idea è il Parco Nazionale delle Cinque Terre dove ci sono moltissimi sentieri dove fare trekking, in particolare è il Sentiero Azzurro ad essere il più famoso e suggestivo dove si attraversano praticamente cinque borghi. Si può scegliere di farne solo un pezzo oppure di completarlo tutto.

Per il trekking facile anche la Puglia è perfetta, in particolare in provincia di Taranto c’è un territorio che va da Ginosa a Villa Castelli. Ci sono delle rocce particolari formate dal calcare e da fenomeni geologici. Ci sono circa un centinaio di scalini per poter arrivare al Santuario della Madonna della Scala, altrimenti si può proseguire a livello pianeggiante godendo del clima e del luogo.

Questi sono percorsi semplici da completare, alcuni si possono fare in gruppo o con la famiglia, senza particolare attrezzatura o allenamento.