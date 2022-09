Bagno nella birra: le città dove poter vivere questa esperienza

Avete mai sentito parlare del bagno nella birra? Sicuramente un’esperienza insolita e particolare che vale la pena fare come attività stravagante magari in occasione di un viaggio in una città. Scopriamo dove è possibile vivere questa esperienza

Il bagno nella birra ha effetti benefici, non si tratta quindi semplicemente di qualcosa di curioso e particolare da fare per poi raccontarlo agli amici. Un’attività molto salutare che veniva fatta anche in passato.

Questo perché la birra ha molti antiossidanti che vanno a stimolare il metabolismo e anche la pelle, nutre i capelli e rigenera i tessuti. Insomma un vero toccasana, non solo gustosa da bere. Negli USA esiste addirittura un hotel dedicato interamente alla birra.

Nel mondo, esistono molti luoghi dove poter fare il bagno nella birra. Ci sono vere e proprie SPA che permettono di farlo con trattamenti abbinati, tutto a base di birra.

In Austria ci sono le Starkenberger Beer SPA all’interno di un castello. Qui è tutto a base di birra, oltre alle degustazioni ci sono veri e propri percorsi basati sulla birra. Potete immergervi direttamente nelle vasche, sono praticamente enormi ed è molto divertente. Il costo per un percorso completo è di circa 250 euro a persona.

Anche Praga ovviamente è una città perfetta per un bagno con la birra. Siamo al Bernard Beer Spa e qui è possibile vivere un’esperienza da sogno: tuffo nella birra e consumo illimitato. Il costo è ottimale poiché si può avere per circa 100 euro anche il soggiorno nella struttura, massaggi, souvenir.

In Repubblica Ceca c’è il Chodovar Beer SPA dove ognuno ha la sua botte di birra e fa il bagno. Molto carino anche perché la struttura ha una storia antica veramente interessante. Si possono poi fare i massaggi, le degustazioni e molte attività. Il bagno costa circa 20 euro, quindi molto economico.

Anche la Germania ha il suo paradiso della birra, il Landhotel Kummerower HOF permette di sperimentare con un tuffo nella birra. Questa vanta una loro personale ricetta. Il bagno dura due ore, con un massaggio, degustazione e cocktail e costa circa 100 euro.

Anche l’Italia permetteva di fare questa esperienza, infatti presso le Terme di Merano è possibile immergersi nella birra. Oggi questa non risulta più disponibile ma speriamo lo torni ad essere in futuro perché per meno di 50 euro era possibile in coppia fare questo percorso.

Il bagno nella birra è divertente e salutare, un’esperienza imperdibile soprattutto per coloro che amano la bionda e a cui piace sperimentare.