Fai così e avrai il bagaglio a mano gratis (o quasi) con le compagnie low cost!

Le compagnie low cost vendono voli a prezzi vantaggiosi ma quando si tratta di aggiungere il bagaglio a mano si parla di cifre notevoli che ovviamente hanno un impatto notevole sul costo totale. Scopriamo come avere il bagaglio a mano quasi gratis

Le regole del bagaglio a mano negli anni sono cambiate spesso, in particolare per i voli low cost come Easyjet e Ryanair. Oggi le compagnie prevedono il pagamento di un supplemento e una serie di strategie per portare il bagaglio a mano. I pacchetti possono offrire solo il bagaglio oppure una combinazione con posto e fast track.

Esiste però un trucco molto semplice e rapido da poter utilizzare in fase di prenotazione per avere il bagaglio ad un costo ridotto rispetto a quello visualizzato.

Bagaglio a mano a prezzo ridotto

La tariffa base prevede normalmente la possibilità di portare una piccola borsa, tipo zaino, come bagaglio in cabina. In alternativa, per il trolley, bisogna pagare il supplemento. In base ai periodi, al numero di posti già venduti, al tipo di destinazione il costo può variare.

Quando accedete al pannello della prenotazione, inserite partenza e destinazione e poi numero di biglietti. Successivamente vi viene richiesto se volete viaggiare con la tariffa base, quindi se non avete bisogno del bagaglio a mano oppure se volete una delle tariffe aggiuntive. Per Ryanair la borsa che entra sotto il sedile è di 40x20x25 centimetri ed è inclusa nella tariffa “Value”. L’opzione Regular offre 2 bagagli a mano quindi borsa piccola e trolley con posto. Le altre opzioni come Plus e Flexi invece offrono una serie di altre opzioni aggiuntive come bagaglio da stiva e possibilità di modifica.

In questo caso, quando prenotare, dovete inserire la tariffa Value anche se avete bisogno del bagaglio a mano grande. Inserite i dati e procedete. A questo punto arrivate alla possibilità di aggiungere solo il bagaglio. Il bagaglio a mano ora vi costerà molto poco, con tariffe intorno ai 10 euro e la possibilità di avere sempre lo speedy boarding. In questo modo potete aggiungere ad un prezzo vantaggioso anche il bagaglio da stiva.

La procedura vale anche per Easyjet, è importante aggiungere l’opzione dopo e non acquistarla direttamente con il pacchetto. Questo permette di risparmiare molto. L’unica attenzione è la tempistica, soprattutto Easyjet tende a riempirsi molto velocemente quindi non bisogna aspettare il giorno prima della partenza per acquistare il bagaglio a mano grande ma farlo in tempo.