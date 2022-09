Scegli il tuo viaggio ideale e scopri che cosa ti manca per essere felice!

Con questo test della personalità sveleremo cosa svela di te il tuo viaggio ideale. Scoprirai cosa ti manca davvero, anche se non ne sei consapevole.

Il viaggio è sempre un’occasione di evasione, rappresenta la possibilità di lasciarsi alle spalle lo stress di tutti i giorni, ma anche le responsabilità e le incombenze quotidiane.

Per questo motivo il viaggio che si sogna o che si progetta da tantissimo tempo dice moltissimo della vita che conduciamo tutti i giorni. È troppo noiosa? Troppo ripetitiva? Oberata da troppi compiti che ti affaticano mentalmente?

Anche se sembra molto semplice, è piuttosto difficile dare una risposta sincera e oggettiva a questa domanda. Il motivo è che non sempre siamo consapevoli di quello che succede nel nostro inconscio. Il modo migliore per scoprirlo è attraverso dei giochi psicologici come questo!

Test Personalità: qual è il tuo Viaggio Ideale?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere l’immagine che rappresenta meglio il viaggio o la vacanza che non vedi l’ora di fare.

Dopo averla scelta leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa che potrebbe aiutarti a migliorare la tua vita.

A – Viaggio culturale in una città d’arte

I viaggi in una città d’arte sono probabilmente tra i più stancanti che si possano organizzare. Si cammina tantissimo, si fanno spesso molte file e si arriva esausti a fine giornata.

Nonostante questo sono moltissime le persone come te, che partirebbero anche subito per andare a caccia di bellezza in giro per il mondo.

Se hai fatto questa scelta significa che nella tua vita manca qualcosa che riaccenda il tuo interesse più profondo. Probabilmente in questo periodo della tua vita stai conducendo un’esistenza molto schematica e ripetitiva, e non ti fa per niente bene!

B – Vacanza in montagna con tanto trekking

Chi ama rilassarsi va al mare, chi crede che faticando sia possibile lasciarsi alle spalle lo stress va in montagna: è una regola universale!

Se La tua vacanza ideale prevede il contatto con la natura selvaggia, momenti di solitudine e di riflessione significa che ciò che ti manca nella vita è il contatto con il tuo sé più profondo. Forse ti senti travolta da una vita quotidiana troppo frenetica: è il momento di rallentare!

C – Un viaggio enogastronomico alla scoperta di nuovi sapori

I viaggi enogastronomici sono la quintessenza dell’edonismo! Si passano giorni a scoprire nuovi gusti, a provare cibi raffinati o costosi, a lasciarsi tentare da abbinamenti inaspettati.

Perché lo facciamo? Perché il mangiare bene è uno dei piaceri più grandi della vita! Se un viaggio enogastronomico è il tuo viaggio ideale significa che per essere felice hai bisogno di goderti di più la vita.

Probabilmente sei una delle classiche persone che lavora moltissimo e si coccola molto poco: il tuo inconscio ti sta dicendo che hai davvero bisogno di volerti più bene e di riscoprire i piccoli e grandi piaceri dell’esistenza, a partire da quelli della tavola!

D – Vacanza al mare e a tutto relax

La vacanza al mare è in assoluto la più classica delle vacanze ed è anche uno dei viaggi che gli italiani fanno più volentieri.

Nei nostri sogni più sfrenati fare una vacanza al mare significa passare lunghe ore sulla spiaggia in completo relax, pensando solo ad abbronzarsi e a sorseggiare un cockatil alla frutta.

Se è questo il tuo viaggio ideale significa che per essere più felice hai proprio bisogno di staccare. Stai accumulando livelli di stress davvero notevoli e il tuo inconscio è consapevole che non riuscirai a reggere questi ritmi ancora per molto. Prenditi una pausa: è per il tuo bene!