Torna la festa della birra più famosa del mondo, l’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Quando inizia e quando finisce, quando ci vanno gli italiani e quanto costa

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, si può tornare a bere birra a fiumi. E finalmente si torna a farlo nel posto più caratteristico di tutti: l‘Oktoberfest di Monaco di Baviera. La città tedesca ospita la grande kermesse della birra, una tradizione secolare – la prima edizione si tenne nel 1810 – che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. L’edizione 2022 è pronta a partire e ad attendere anche tantissimi italiani. Ecco quando inizia e quanto costa una giornata all’Oktoberfest 2022.

L’Oktoberfest non è soltanto una festa della birra. E’ la celebrazione delle tradizioni bavaresi ed è un appuntamento molto sentito dagli abitanti di Monaco. Andare all’Oktoberfest dunque non vuol dire soltanto bere birra, ma immergersi in una realtà fatta di storia e divertimento. E se c’è un momento in cui visitare Monaco quello è senz’altro durante l’Oktoberfest.

Andare all’Oktoberfest 2022: quando inizia e quanto costa

Il grande parco, la Theresienwiese, dove è allestito l’Oktoberfest è pronto a ricevere visitatori dal 17 settembre fino al 3 ottobre 2022. Dalla mattina, alle 10, fino a tarda sera, alle 22.30. Le giostre, tra cui la grande e caratteristica ruota panoramica resterà aperta fino a mezzanotte. Quest’anno poi è atteso il pienone, addirittura si pensa che si registraranno cifre da record con oltre 6 milioni di persone. Ma quanto costa andare all’Oktoberfest?

L’ingresso all’aerea è gratuito. Dunque potrete girare fra gli stand, curiosare fra giostre e spettacoli senza tirare fuori nemmeno un euro. Ci saranno poi numerosi eventi a cui assistere: le tradizionali sfilate dei birrai, i concerti di musica bavarese e le carrozze trainate da buoi e cavalli. Gli eventi più importanti si svolgono nei due giorni dell’inaugurazione, ossia il 17 e 18 settembre, poi il 25 con il concerto con 400 musicisti e infine il 3 ottobre con la festa di chiusura.

Ma se si vuole bere qualcosa – e non è pensabile non farlo – bisogna mettere mano al portafoglio. Un boccale di birra, che qui è da 1 litro, ha un prezzo compreso tra i 12.60 e i 13.80. Per mangiare invece il costo di un piatto tipico oscilla fra gli 8.90 euro e i 14.50 euro.

Quando vanno gli italiani all’Oktoberfest e come arrivare

Gli italiani sono fra i turisti più numerosi che animano l’Oktoberfest, addirittura sono fra gli stranieri più numerosi. Sarà la vicinanza con Monaco di Baviera dall’Italia, sarà la passione degli italiani per la birra – non siamo fatti di solo vino -, sarà la voglia di far festa, ma di italiani se ne incontrano tantissimi. Anzi c’è perfino un weekend a più alto tasso italiano. Ovvero quello quest’anno che va dal 23 al 25 settembre.

Arrivare a Monaco è piuttosto semplice così come lo è raggiungere il Theresienwiese, ovvero l’area allestita dell’Oktoberfest. Basta prendere il tram s1 o s8 con fermata Hackerbrucke oppure la metropolitana u4 o u5 con fermata Theresienwiese. Monaco di Baviera si gira benissimo con i mezzi dunque spostarsi non è certo un problema.

Da tenere a mente è invece l’alloggio. Visto il grande afflusso trovare posto potrebbe risultare complicato, specialmente se si mira ad una camera in centro a prezzi non troppo esosi. Ma basta spostarsi un po’ in periferia per trovare più facilmente alloggio. E come abbiamo detto muoversi per Monaco è molto facile ed è possibile risparmiare anche all’Oktoberfest.

L’Oktoberfest 2022 dunque vi aspetta con il suo boccale di birra, i wurstel e un ambiente unico e particolare. Una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita.