Se siete appassionati di Moby Dick dovete visitare assolutamente Nantucket

Soffia! Soffia! Seguendo le orme del capitano Achab, ma senza violenza, scopriamo la meravigliosa destinazione di Nantucket.

L’America è una realtà talmente vasta e incredibile che pensare di scoprirla e visitarla tutta è quasi impossibile in una sola vita. Se però siete alla ricerca di una meta particolare e storica, Nantucket Island è ciò che fa per voi.

A Sud di Cape Code si trova questa piccolissima isola, ricca però di storia e di fascino. Se avete letto Moby Dick, il capolavoro letterario di Melville vi sarete subito ricordati che proprio il porto di Nantucket era il fulcro e la partenza di tantissime baleniere. E infatti l’isola così come la città sono caratterizzate da questa storia di balene, caccia e avventure per il mare.

Cosa vedere a Nantucket legato alle balene?

Chi ha letto Moby Dick lo sa, la città e l’isola di Nantucket torna così spesso tra le righe che è quasi un incubo! Ma se avete modo di visitarla scoprirete che oggi è un luogo pazzesco strettamente legato alle balene!

Tra le attrazioni che non potete perdervi, infatti, c’è proprio il Museo della Balena. Qui si racconta la vita delle baleniere, potrete vedere le piccole lance che si catapultavano in mare per cercare di catturare i capodogli e persino uno scheletro di questo gigante del mare. Sia chiaro, oggi la caccia alle balene non si fa più. L’attività è stata sostituita con il whale watching ossia l’osservazione di questi giganti buoni in libertà!

Nantucket oggi: lusso e relax

Nantucket con il tempo è diventata una meta di lusso e punto di riferimento per moltissimi americani che vengono qui in estate. Del resto tra viuzze con ciottoli, case elegantissime che appartengono e appartenevano a capitani di lungo corso, questa città è considerata nella sua interezza Monumento Storico Nazionale.

Vi abbiamo convinto?

Visitare Nantucket significa quindi non solo entrare nell’immaginario della caccia alle balene di un’epoca passata, ma vivere un’atmosfera antica e conturbante.