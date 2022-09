By

Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Arriva aria gelida che cambia tutto: crollano le temperature, finisce l’estate

A settembre, si sa, bisogna affrontare nostro malgrado la fine dell’estate. Arrivano i primi temporali, le temperature diventano più fresche e il tempo è sempre più incerto. Solo che solitamente questo avviene in maniera progressiva. Quest’ anno invece ci arriva uno schiaffo durissimo e inaspettato. Nel giro di un paio di giorni si passa dal caldo dell’estate a un clima quasi invernale!

Le previsioni meteo per i prossimi giorni lasciano di stucco. A metà settembre temperature minime non superiori agli 11 gradi si sono viste molto raramente. E soprattutto arrivano improvvisamente. L’estate dunque è finita? Diciamo che in settimana qualche sprazzo di sole durante il giorno ci darà l’impressione che c’è ancora speranza, ma serviranno felpe e giubbetti di sera. Ma fino a quando? Ecco cosa ci aspetta.

Meteo, crollo delle temperature: è finita l’estate

Vi sembra troppo presto parlare a settembre di plaid, serie tv e cioccolata calda? Guardando i termometri – e uscendo – vi accorgerete che invece è già tempo di coprirsi. Dalla Finlandia infatti un vortice ciclonico è sceso fino a noi cambiando decisamente il clima.

Già da sabato l’aria fresca è aumentata, ma lo schiaffo vero e proprio arriverà domenica 18 settembre quando la colonnina di mercurio subirà un netto abbassamento. Dapprima al Nord Est poi su tutto il resto del Paese si registreranno valori ben al di sotto della media del periodo.

Anche le regioni del Sud che finora erano state avvolte da un caldo per certi versi eccessivo si ritroveranno a fare i conti con un clima che si può decisamente definire autunnale. Per certi versi perfino da inizio inverno per quel che riguarda le temperature minime.

Il crollo sarà di circa 12 gradi un po’ ovunque. Ad inizio settimana saranno soprattutto le minime a risentire dell’aria fredda: alla sera e alla mattina presto sarà indispensabile coprirsi. A Roma si registreranno appena 11 gradi, ben 10 in meno dei giorni passati. Stesso scenario a Milano, a Bologna 10 gradi, a Torino addirittura 8 così come a Firenze. A Napoli 14 gradi, a Bari 16 gradi. In Sicilia resisteranno ancora 18/19 gradi.

A metà settimana la contrazione sarà anche sui valori massimi che scenderanno al centro a 24 gradi a Roma e Napoli, addirittura 21 gradi a Bari, Bologna e a Milano, appena 18 gradi a Torino. E sul finire della settimana al freddo si aggiungerà anche una perturbazione che potrebbe portare delle piogge. Uno scenario che più autunnale davvero non si può.

Le previsioni meteo per la settimana ci portano dunque dritti in autunno. L’estate sembra davvero finita. Ma le soprese potrebbero non essere finite e dopo un settembre autunnale potrebbe arrivare un ottobre estivo.