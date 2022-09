Come fare per scovare i biglietti a prezzo scontato di Trenitalia. Il trucco semplice per acquistare biglietti dei treni a 9 euro

Le pubblicità attraggono con biglietti dei treni a prezzi stracciati, ma poi quando si va sul sito per effettivamente acquistare arriva l’amara sorpresa. Quei biglietti a prezzi così bassi non ci sono. O meglio non si trovano. Eppure c’è un sistema semplice per trovare subito i biglietti dei treni a prezzi bassi, quei famosi 9 euro con cui spesso pubblicizzano le Frecce di Trenitalia.

Cercare biglietti dei treni low cost richiede sempre un po’ di pazienza. Ma se si vuole risparmiare basta cliccare nei punti giusti dei siti per avere quello che si cerca. O almeno il miglior prezzo disponibile. Se volete dunque avere sempre a portata il miglior prezzo, magari biglietti a 9 euro, per le Frecce di Trenitalia, ecco come fare.

Come fare per trovare le Frecce a 9 euro

Per viaggiare in treno spendendo poco è necessario pensarci per tempo. Affiliarsi ai programma fedeltà o usufruire delle offerte (come il 2×1 di Trenitalia o il codice sconto per Italo) è sicuramente il sistema migliore oltre a qualche altro trucchetto per risparmiare sui treni. Ma al di là di questo c’è anche un sistema per non perdersi nei meandri di mille offerte diverse e infinite soluzioni di viaggio.

Per trovare i Freccia a soli 9 euro o comunque al prezzo più basso possibile è sufficiente andare sul motore di ricerca interno del sito di Trenitalia dedicato alle frecce. Qui flaggare ‘Frecce’ dal menù a tendina, poi inserire la stazione di partenza e quella di arrivo, la data, l’eventuale andata e ritorno e il numero di passeggeri. E questo punto flaggare il miglior prezzo. Dopodiché cliccare il tasto ‘cerca’.

Con questi semplicissimi passaggi avrete davanti a voi la schermata con le frecce con tutti i prezzi. Un trucco semplice, ma geniale per non perdersi fra diverse soluzioni, ma trovare il prezzo più conveniente per ogni giorno della settimana. Ovviamente come sempre vale il principio del tempo. Ossia trovare un biglietto delle Frecce a poco prezzo sotto data è difficilissimo, ma se prenotate in anticipo e utilizzando questo motore di ricerca non vi perderete nessun biglietto a poco prezzo.

Trovare biglietti dei treni a 9 euro è dunque possibile. Pensandoci con un po’ di anticipo e seguendo un semplicissimo, ma geniale sistema.