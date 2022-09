Qual è il tuo pregio migliore? Scoprilo con questo test della personalità

By

Con questo test della personalità ti faremo scoprire il tuo pregio migliore, e lo faremo analizzando il tuo comportamento in viaggio!

Il viaggio è una delle situazioni più stimolanti a livello personale, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista psicologico.

Quando ci mettiamo in viaggio ci lasciamo alle spalle tutte le nostre abitudini, ci prepariamo ad affrontare nuove sfide ma anche mille possibili imprevisti.

In pratica, ci mettiamo consapevolmente in una situazione di stress e di eccitazione che si alternano (e a volte sono presenti in contemporanea) per tutta la durata del viaggio.

Quando siamo sotto pressione, però, il nostro vero carattere esce fuori privo di filtri e ci esprimiamo nella maniera più onesta e spontanea possibile.

Anche se non ne siamo consapevoli, mettiamo anche in atto delle strategia di controllo dell’ansia che si concretizza attraverso la ripetizione di piccole azioni.

Tu cosa fai in continuazione quando sei in viaggio?

Test della personalità sul pregio migliore

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere l’azione che compi più spesso quando sei in viaggio tra:



A – controllare più volte la prenotazione in albergo

B – controllare il percorso per arrivare a destinazione

C – consultare lo smartphone per avere informazioni su quello che stai vedendo

D – rispettare alla lettera il programma del giorno

A – Controllare la prenotazione dell’albergo

Se prima di partire o mentre sei in viaggio ti assicuri più volte che la tua prenotazione sia effettivamente stata registrata significa che il tuo pregio è la capacità di protezione.

Ti preoccupi sempre di tenere te stesso e gli altri sempre al sicuro, con il classico “tetto sulla testa”. Forse questo fa di te una persona un po’ a disagio con i cambiamenti ma in linea generale riesci ad adeguarti abbastanza bene a tutte le situazioni che si presentano.

B – Controllare il percorso per arrivare a destinazione

Se controlli costantemente il percorso significa che la tua paura più grande è quella di perdersi. Hai bisogno di avere sempre tutto sotto controllo e sai sempre dove vuoi arrivare.

Il tuo pregio è la capacità di definire degli obiettivi e di raggiungerli a prescindere da quello che accade intorno a te. Prima o poi arrivi sempre alla meta per quanto il percorso sia stato accidentato.

C – Controllare lo smartphone per avere informazioni

Se hai scelto l’opzione C sei tra i viaggiatori che non possono fare a meno dello smartphone per trovare gli spot più belli da visitare, i migliori ristoranti dove mangiare o le informazioni sulla storia del luogo.

Il tuo pregio è senza dubbio la curiosità. Cerchi sempre di conoscere il più possibile su ciò che ti sta intorno, non ti stanchi mai di fare domande e di scoprire cose nuove”

D – Rispettare il programma della giornata

Esistono due tipi di turisti: quelli che si spostano dalla loro città per rilassarsi e quelli che lo fanno per fare il maggior numero di esperienze possibile.

Se hai scelto quest’opzione fai sicuramente parte della seconda schiera e, com’era facile prevedere, il tuo pregio migliore è l’ordine. Sei sempre in grado di mettere razionalità nel caos, di dare disposizioni ordinate e precise a coloro che ti stanno intorno e di far quadrare tutto quello che deve quadrare.

Forse questo ti rende un viaggiatore un po’ rigido e l’incubo di coloro che vorrebbero solo riposarsi, ma non c’è niente da fare: per te un viaggio in cui ci si rilassa e basta è un’enorme opportunità sprecata!