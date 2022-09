I 3 sentieri più lunghi e spettacolari del mondo, per manti del trekking ma non solo

I sentieri per fare trekking sono diffusi in tutto il mondo, ci sono alcuni cammini che però rappresentano molto di più. Scopriamo quali sono i tre più lunghi ma anche incredibili in tutto il mondo

Percorsi avventurosi ma anche dalle viste spettacolari. Ovviamente non tutti sono pensati per coloro che si apprestano per la prima volta a fare il percorso, ma possono comunque essere molto interessanti come spunto.

C’è chi sceglie di fare il percorso interamente e chi invece ne percorre solo una parte, quindi è una scelta sicuramente soggettiva ma anche solo una porzione porta alla scoperta di bellezze straordinarie.

I sentieri più lunghi al mondo

Tra i percorsi più incredibili c’è quello di 4.990 km che parte dal Messico e arriva in Canada, attraversando le Montagne Rocciose. Ogni anno sono circa 150 le persone che riescono a compierlo nel suo complesso. In realtà molti lo conosceranno perché è quello di Forrest Gump.

Anche il Giappone vanta il podio tra i percorsi più lunghi al mondo. In particolare, nell’isola di Hokkaido, tra le montagne c’è questo sentiero incredibile che è destinato solo ad esperti. Si chiama Natural Trail e attraversa praticamente tutta l’isola che è più grande dell’Austria. Per farlo occorre un tempo di circa sette mesi. Gli esperti consigliano di farlo nel periodo autunnale quando il paesaggio che cambia rende l’esperienza ancora più spettacolare.

Il percorso più lungo al mondo si trova proprio in Italia. Questo parte da Trieste, attraversa le Alpi e arriva fino alla Sicilia. Si tratta di quasi quattrocento tappe differenti tutte di grande bellezza dal punto di vista paesaggistico. Percorrere un percorso completo richiederebbe nove mesi di fila, è chiaro che risulterebbe quasi impossibile per un essere umano ma la maggior parte lo spezza in più riprese. Questo percorso è lungo 6.166 chilometri ed è stato incoronato dalla CNN come il più lungo al mondo.

Questi sono i sentieri più lunghi al mondo ma anche quelli più incredibili, ce ne sono però molti altri come quello a Nord degli Stati Uniti che percorre gli Appalachi e permette di scoprire un vero paradiso. Ci vogliono sei mesi e un cammino di 3510 chilometri, oppure quello del Signore degli Anelli che è lungo 3000 chilometri e attraversa paesaggi differenti e luoghi suggestivi a Nord di Bluff. In alternativa, se volete fare un percorso altissimo, c’è quello che si snoda tra i remoti villaggi indigeni arrivando a oltre seimila metri di altezza.