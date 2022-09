5 località italiane da sogno che costano poco anche in alta stagione

By

In Italia ci sono località da sogno con costi anche contenuti che permettono di godersi il Paese, anche in alta stagione, senza spendere un capitale

Da nord a sud fioccano bellezze quindi sia per i visitatori stranieri che per gli italiani c’è solo l’imbarazzo della scelta. Alcune mete sono più economiche di altre ma tutte sono sicuramente incredibili e particolare da visitare, tanto al mare quanto in montagna.

Scopriamo le mete low cost dove passare un fine settimana o anche più a costi contenuti, considerando pernottamento, pasti e divertimenti. Queste sono le mete ideali al mare per spendere poco.

Città italiane che costano poco

La prima tappa è la bellissima Maratea, la città in molto famosa come meta per le vacanze estive. Tra le montagne lucane sorge questa perla che vanta aree dove fare trekking, spiagge dorate e anche luoghi di grande interesse storico. Imperdibile la Statua del Redentore ma anche la zona del borgo dove ci sono le abitazioni medievali. Si trovano B&B anche a partire dai 30 euro, ci sono piccole trattorie dove gustare specialità del posto a prezzi contenuti.

Meno famosa delle sue “sorelle maggiori” è Vico del Gargano in Puglia. Una meta più economica delle altre nella Regione in un tratto di costa vicino Foggia dove c’è anche il Monte Gargano. Questa è una meta perfetta per chi vuole coniugare mare e montagna ma anche la scoperta del territorio. Da vedere il Parco del Gargano e anche San Valentino, il luogo dell’amore. Qui è facile trovare delle strutture anche a 20 euro a testa. Il cibo è straordinario e si possono fare le migliori degustazioni di latticini e olio di oliva.

Un altro punto di interesse ma anche ottimale dal punto di vista economico è la Riviera del Conero nelle Marche. Questa è immersa letteralmente nel Parco regionale del Monte Conero che è tra i luoghi più sostenibili d’Europa. Ci sono molte attività da poter fare, escursioni, trekking e visite guidate totalmente gratuite. Il tutto sempre con dei prezzi veramente incredibili, anche in altissima stagione quindi pensabile anche per viaggi in gruppo o famiglia.

Anche Termoli è una meta low cost di grande interesse, siamo sul versante Adriatico del Molise. La vacanza qui può costare veramente poco e c’è fitta vegetazione, borghi stupendi da scoprire e la Costa Verde dove ci sono spiagge meravigliose. Molto suggestivo il Castello Svevo e il borgo medievale di Termoli che racchiude ancora il profilo storico del tempo. A Termoli ci sono tantissime soluzioni economiche anche per i più giovani.

L’ultima tappa è la meravigliosa Trapani in Sicilia. Un luogo straordinario e soprattutto low cost. La Sicilia non si smentisce mai per bellezze, paesaggi e anche prezzi spettacolari. Tra i luoghi da visitare sul posto c’è Erice, tra i borghi più belli d’Italia con il Castello di Venere e il giardino panoramico. Trapani è una meta ideale anche per lo street food.

Le mete low cost permettono di visitare i luoghi più belli d’Italia con un budget anche ridotto, per una gita di pochi giorni ma anche per viaggiare con tutta la famiglia ad un costo accessibile.