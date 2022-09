400 metri quadrati per 4 milioni di euro: l’attico a Verona che Leonardo Di Caprio ha liquidato

La star di Hollywood Leonardo DiCaprio vende la sua casa a Verona. Ecco perché ha deciso di disfarsene

E’ la città dell’amore, di Giulietta e Romeo, della lirica, dell’Arena, ma non più di Leonardo DiCaprio. L’attore infatti ha deciso di vendere la sua lussuosissima casa. E lo ha fatto perché Verona lo ha deluso. E non è la prima star hollywoodiana che chiude la storia d’amore con il Belpaese. Ma perché DiCaprio non vuole più avere una casa a Verona?

A quanto pare l’Italia non è più quel posto che strega gli attori. Prima dell’indimenticato Jack di Titanic, anche la coppia Jolie-Pitt aveva venduto la casa acquistata in Italia. E perfino George Clooney legatissimo al nostro Paese ha venduto la sua celebre villa sul lago di Como.

Perché DiCaprio lascia Verona e vende la sua strepitosa casa

DiCaprio a Verona ha una casa in pieno centro. Si tratta di uno splendido attico di oltre 400 metri quadrati da cui si gode una vista spettacolare non solo sulla città scaligera, ma su tutto l’Adige e la vallata circostante. E oltre ad una casa da sogno, Leo, come lo chiama affettuosamente la stampa, ha un rapporto speciale con Verona.

Il suo primo successo planetario fu proprio come Romeo+Juliet in parte girato proprio a Verona. Insomma cosa succede fra Di Caprio e l’Italia?

A quanto pare ad aver fatto decidere la star di Hollywood di lasciare Verona è il fatto che la città sia sporca. Almeno così ha riferito il Ceo della Proto Group Ltd, la società di Londra che si occupa di vendite immobiliari di lusso. L’attore ha dato mandato di vendere la casa il prima possibile. La cifra non è un problema, a quanto sembra vuole solo disfarsene il prima possibile. La fuga di Leonardo DiCaprio da Verona rischia di essere un pessimo biglietto da visita per la città.

I divi di Hollywood lasciano l’Italia

C’è stato un tempo in cui tutti gli attori più famosi di Hollywood trovavano il loro posto al sole in Italia. Dalla Toscana alla Lombardia, dall’Umbria alla Sicilia. Ma questo amore sembra ormai giunto al termine. E Leonardo di Caprio che vende la sua casa di Verona è l’ennesimo enorme tassello di questa crisi.

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno venduto la loro splendida casa in Valpolicella. Siamo sempre in Veneto, in provincia di Verona in quella meraviglia di vallate e monti a ridossi del Lago di Garda. Anche in questo caso è stata una fuga visto che la casa è stata venduta a metà del suo valore.

E ancora più evidente che l’amore per l’Italia dei divi di Hollywood sia finito è la vendita della villa di George Clooney sul lago di Como. Ormai Clooney era diventato un’istituzione di Laglio e aveva raccontato che i suoi bambini a forza di stare in Italia con babysitter italiane avevano imparato la nostra lingua.

Sembrava un amore duraturo e invece no. Anche Clooney vuole vendere la sua splendida villa che affaccia direttamente sul lago.

Mentre degli altri non si conoscono i motivi, Leonardo DiCaprio ha fatto sapere che è la sporcizia di Verona ad averlo allontanato, fatto vendere la sua casa e insomma a far finire l’amore. E forse vale il caso di recuperarli certi amori presentandosi al meglio e puliti!