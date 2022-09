Le 5 destinazioni perfette per una vacanza breve ma da sogno

Negli ultimi anni le vacanze brevi sono diventati per molti l’occasione di vivere un’esperienza simpatica anche se per qualche giorno. Scopriamo quali sono le mete ideali

Viaggiare fa bene alla salute, non sempre però si ha la possibilità di fare vacanze lunghe magari di una settimana. Spesso si ricorre al weekend o a piccole fughe di qualche giorno per poter visitare una città nonostante i tempi stretti.

Alcune mete però non si visitano adeguatamente in pochi giorni ma ci sono destinazioni che sono perfette anche per una toccata e fuga. Scopri anche qual è la città più economica per una vacanza breve.

Le città ideali per una vacanza breve

Per una destinazione da weekend bisogna considerare lo spostamento e chiaramente il costo. Spesso i biglietti per alcune destinazioni hanno prezzi eccessivi e spalmarli su pochi giorni non ha senso. Inoltre se si tratta di città molto vaste si rischia di non vedere praticamente nulla o poco, mentre si arriva e si riparte.

Una meta perfetta per un fine settimana fuori è sicuramente Dublino, una città che può essere visitata facilmente grazie ai collegamenti e un luogo dove anche un weekend riesce a dare grandi emozioni. In meno di tre ore si arriva dall’Italia, quasi tutti gli aeroporti vantano ottimi collegamenti economici. L’aeroporto è vicino al centro e si raggiunge rapidamente. Se si sceglie una sistemazione al centro non bisogna fare grossi spostamenti per vedere il cuore della città e si può ammirare la sua natura ma anche i classici pub irlandesi e sorseggiare un’ottima birra.

Una città che sicuramente è perfetta per una toccata e fuga è Praga, una meta molto popolare dove ci sono ottimi collegamenti aerei e un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ad altre mete. Praga negli ultimi anni è molto gettonata ed apprezzata, romantica di sera, sbarazzina di giorno. C’è tanto da fare ma è ben collegata, i costi sono bassi e si può visitare tutte le principali attrazioni senza doversi spostare troppo. Sono da vedere in una breve visita il Castello di Praga, la Città Vecchia, l’Orologio Astronomico e il Ponte Carlo.

Se volete una meta più calda per il vostro viaggio allora quello che fa per voi è Siviglia. La città spagnola è idilliaca per un viaggio beve ed è infatti tra le più amate per una fuga rapida. La città è stupenda, c’è storia, cultura ma anche tanto divertimento. Gli spagnoli sono molto accoglienti, è sempre festa e quindi è perfetta a qualunque età. Il centro storico è una piccola perla, c’è la Cattedrale da visitare con la Torre, Patrimonio dell’UNESCO ma anche la fortezza araba. In primavera questo è un vero e proprio paradiso per i viaggiatori.

Anche Copenaghen è una destinazione utile per qualche giorno, le attrazioni sono tutte vicine quindi si possono vedere facilmente. C’è la famosa Sirenetta, il parco di Tivoli, i localini, il porto. D’inverno è molto fredda quindi è ottimale scegliere un altro periodo dell’anno a meno che non vogliate godervi l’atmosfera natalizia che è da sogno. La città però non è economica, quindi bisogna trovare qualche offerta.

Infine, Tolosa, la città francese meno gettonata rispetto ad altre sorelle più famose. È abbastanza piccola quindi è facile da visitare quando non si ha molto tempo e al tempo stesso godersi le bellezze del sud della Francia. Tutto è vicino quindi semplice, non richiede fatica e i prezzi nono sono eccessivi.

Le città europee si raggiungono facilmente da qualunque città italiana, hanno ottimi collegamenti interni e tariffe più o meno vantaggiose. Ovviamente alcune di queste offrono prezzi migliori o temperature più confortevoli, quindi è sempre utile informarsi sulla stagione ma anche sulle tariffe per considerare il costo di pernottamento e volo.