I 3 borghi da visitare in Italia per chi viaggia senza auto

I borghi italiani sono perle dal grande valore, negli ultimi anni si parla spesso di queste mete che hanno grande attenzione ma molti riscontrano un problema: la maggior parte dei borghi non si possono raggiungere per chi non ha l’auto.

Per questo abbiamo selezionato i 3 borghi più belli da visitare anche per coloro che non hanno l’auto e quindi preferiscono raggiungerli a piedi.

L’Italia ha moltissimi borghi che si possono visitare ma la verità è che molti di questi sono poco accessibili quindi risulta difficile organizzarsi soprattutto se non si guida o non si possiede un auto o comunque se si vogliono ottimizzare gli spostamenti.

Borghi da visitare senza auto

Il primo borgo da visitare assolutamente senza auto è Furore, uno dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana, un fiordo direttamente sul mare. Questo ovviamente è bellissimo d’estate, soprattutto per approfittare del mare, ma è comunque molto suggestivo in qualunque momento dell’anno. Furore è un borgo di pescatori, sicuramente il punto più famoso è proprio il Fiordo, nato dalla spaccatura naturale che si è generata per l’acqua. Ci sono edifici storici, scorci mozzafiato, un Ecomuseo.

La strada che arriva a Furore è panorama, tra le più belle di tutta la zona. Una volta arrivati potete visitare le numerose sculture e i murales. Furore si raggiunge facilmente in bus, partendo da Napoli, oppure con il treno. In questo caso si può scendere a Castellammare di Stabia e poi utilizzare il bus per Agerola. Ci sono anche i treni della Circumvesuviana che partono da Napoli e sono molto economici, la linea è quella Napoli-Sorrento.

Un altro borgo da non perdere, soprattutto se viaggiate senza auto, è Volterra in Toscana. Le mura che creano il centro storico sono antiche e praticamente erano quelle protettive di tutta la zona. Il borgo si trova su una magnifica collina immersa nel verde, uno dei punti più belli di tutta la regione, soprattutto per chi ama la natura.

Da vedere assolutamente i resti della civiltà etrusca e il museo dell’alabastro. In quanto borgo in Toscana non può mancare un tour gastronomico, in particolare per degustare il vino locale e le specialità del posto. Per visitare Volterra basta arrivare in treno a Cecina o Pontedera che sono le stazioni più vicine e poi raggiungere il borgo con l’autobus. Ci sono numerose partenze e una volta sul posto è facile anche spostarsi nelle zone vicine con i mezzi pubblici.

Per completare il trio dei borghi imperdibili, citiamo Spello che si trova in provincia di Perugia in Umbria ed è stato nominato tra i borghi più belli d’Italia oltre ad avere il pregiato marchio di Bandiera Arancione di Touring club per la qualità ambientale a livello turistico. Sono molto famose le porte di Spello ma anche le chiese, la Cappella Tega e la Pinacoteca. Basta semplicemente però passeggiare tra i vicoletti in fiore per innamorarsene. Spello è famosa proprio per la sua infiorata, inoltre vanta pregiati mosaici di grande bellezza. Spello ha la sua stazione ferroviaria quindi arrivare e spostarsi è semplicissimo.

Questi sono tre dei borghi più belli che è possibile visitare anche se non avete un auto per raggiungere quelli più lontani o isolati.