Tutto quello che avreste voluto sapere sui safari, ma nessuno vi aveva detto

Dove, come e quando andare a fare un safari: ecco tutto quello che avreste sempre voluto sapere prima di partire.

L’idea di fare un safari come vacanza non è male, anzi! Si ha la possibilità di vivere la meraviglia della natura incontaminata, ammirare gli animali nel loro habitat in libertà, sentirsi un po’ degli esploratori insomma.

Ma per partire preparati per un safari bisogna anche avere un po’ di conoscenze e soprattutto conoscere determinate informazioni che diventano fondamentali per un’esperienza di viaggio meravigliosa veramente! Siete pronti?

Guida ai safari: i consigli imperdibili

I safari sono un’occasione e una tipologia di viaggio unica nel loro genere. Certo è che non sono nemmeno così semplici da organizzare. Per questo abbiamo scovato un po’ di informazioni e nozioni che forse nessuno vi aveva mai detto! Pronti?

Abbigliamento : come prima cosa scordatevi di andare nel bel mezzo di un safari con un vestitino in lino bianco svolazzante perfetto per gli scatti di Instagram. Se volete vivere un’avventura di questo tipo è importante avere un abbigliamento ideale con degli scarponcini per camminare anche nelle zone più difficili, binocolo, cappellino e che sia tutto di colori tenui, preferibilmente color sabbia per evitare di balzare troppo all’occhio.

: come prima cosa scordatevi di andare nel bel mezzo di un safari con un vestitino in lino bianco svolazzante perfetto per gli scatti di Instagram. Se volete vivere un’avventura di questo tipo è importante avere un abbigliamento ideale con degli scarponcini per camminare anche nelle zone più difficili, binocolo, cappellino e che sia tutto di colori tenui, preferibilmente color sabbia per evitare di balzare troppo all’occhio. Occhio al periodo dell’anno : i safari ve li propongono sempre, ma ci sono dei periodi dell’anno in cui le migrazioni degli animali sono nel vivo e diventano quindi i momenti ideali per vivere queste esperienze.

: i safari ve li propongono sempre, ma ci sono dei periodi dell’anno in cui le migrazioni degli animali sono nel vivo e diventano quindi i momenti ideali per vivere queste esperienze. Fate un tour guidato : in alcuni luoghi del mondo è possibile fare dei safari in autonomia, con i propri mezzi. Beh, ve lo sconsigliamo. Prima di tutto per una questione di sicurezza, secondariamente perché vivere questa avventura con una guida significa scoprire moltissime cose degli animali che andrete a vedere.

: in alcuni luoghi del mondo è possibile fare dei safari in autonomia, con i propri mezzi. Beh, ve lo sconsigliamo. Prima di tutto per una questione di sicurezza, secondariamente perché vivere questa avventura con una guida significa scoprire moltissime cose degli animali che andrete a vedere. Svegliatevi presto: non dimenticate poi che l’orario migliore per fare il safari non è comodamente alle 10 di mattina o alle 16 di pomeriggio. Se volete godere di uno spettacolo unico e della vera vita degli animali vi consigliamo vivamente di alzarvi presto al mattino, prima ancora dell’alba e optare per tour di questo genere.

Binocolo alla mano e si parte

Ora siete pronti. Le cose da sapere per fare un safari e tutti i consigli che potevamo darvi li avete a disposizione. Il resto sta a voi, binocoli alla mano è tempo di vivere l’avventura!