Le 3 pizzerie al taglio più buone di Roma che vi faranno impazzire

Ecco dove trovare le 3 pizzerie al taglio più buone di Roma e che vi faranno impazzire. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Voglia di un gustoso trancio di pizza mentre passeggiate per le vie di Roma? Ci pensiamo noi a soddisfare la vostra golosità, segnalandovi le migliori pizzerie al taglio della Capitale.

Negli anni le pizzerie al taglio sono cresciute moltissimo in tutta Italia. Non più soltanto semplici locali dove passare di sfuggita o un servizio aggiuntivo di fornai e bar, per spezzare la fame durante la giornata.

Le pizzerie al taglio sono diventati veri e propri locali gourmet, con una vastissima scelta di preparazioni, ingredienti e farciture. Per tutti i palati e per tutte le esigenze. Oggi troviamo le pizzerie al taglio segnalate dalle migliori guide gastronomiche e siti web specializzati con guide e menù.

Qui di seguito di vi proponiamo le 3 pizzerie al taglio più buone di Roma, dove gustare pizze strabilianti.

Dove sono le pizzerie al taglio migliori di Roma

La varietà e la qualità dell’offerta gastronomica di Roma hanno raggiunto livelli elevatissimi. Nella Capitale si possono gustare piatte e ricette di tutti i tipi e provenienti da tutto il mondo. La cucina tradizionale romana, naturalmente, è d’obbligo ma anche nella preparazione della pizza Roma si sta affermando in Italia e nel mondo.

Qui vogliamo segnalarvi le migliori pizzerie al taglio di Roma, dove mangiare tranci golosissimi, dalla pasta morbida e croccante e traboccanti di saporite farciture. In particolare, tra le valutazioni degli esperti e le preferenze del pubblico, sono 3 le pizzerie di Roma che offrono le pizze al taglio più irresistibili.

Bonci

Lievito Pizza, Pane

Antico Forno Roscioli

La pizza di Bonci la più famosa

La pizza al taglio più buona e famosa di Roma di gusta nei locali del pizzaiolo Gabriele Bonci, soprannominato il Re della Pizza Romana. Sono Pizzarium, Panifcio Bonci e il banco al Mercato Centrale, i locali che dovete segnarvi in agenda. Qui potete gustare una pizza dalla pasta squisita e soprattutto digeribile, preparata con farina biologica macinata a pietra, poco lievito e fatta lievitare a lungo. Le farciture sono molto ricche, con gli ingredienti più vari, e propongono ricette tradizionali e originali. Da provare la pizza con il pesce. Bonci Pizzarium è in via della Meloria 4; Panificio Bonci via Trionfale 36; il banco al Mercato Centrale è in via Giovanni Giolitti, accanto alla Stazione Termini.

Lievito Pizza, Pane: la pizzeria del Gambero Rosso

È la pizzeria di Francesco Arnesano, allievo di Bonci e già premiato come Pizzaiolo Emergente per la pizza al taglio dal Gambero Rosso. Il locale ha aperto nel 2016 all’Eur. Offre una pizza con impasto ad elevata idratazione e lunga lievitazione, come quella del suo maestro. Mentre le farciture sono preparate soprattutto con ingredienti di stagione. Da provare la pizza con i carciofi romani. Il locale propone anche fritti golosi. Lievto Pizza Pane si trova in viale Europa 339.

Antico Forno Roscioli, una garanzia per la pizza al taglio

Si tratta di uno storico forno di Roma situato nel centro della città, che ha da poco festeggiato i 50 anni di attività. È il locale storico della pizza al taglio romana. L’impasto viene preparato con diverse farine e lavorato in modo da creare piccoli fori. La pizza viene farcita e cotta due volte, con una pausa di alcuni minuti tra una cottura e l’altra. La pizza rossa sottile è la specialità imperdibile dell’Antico Forno Roscioli. L’altra specialità è la pizza bianca ripiena alla mortadella. Sono proposti anche tanti tipi di pane e fritti. Il locale è in via dei Chiavari 34.

Queste pizzerie offrono anche un servizio di delivery e consegna a domicilio. Il bello, però, è anche visitarle per restare incantanti davanti al banco delle pizze. Vi abbiamo convinto?