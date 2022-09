Ecco quali sono le 3 terme più spettacolari d’Italia: belle e gratis. Tutte le informazioni utili.

In Italia trovate tanti famosi e bellissimi stabilimenti termali, con servizi per le terapie vere e proprie e altri per la cura e la bellezza del corpo. Accanto agli stabilimenti a pagamento, tuttavia, sono disponibili anche diverse terme libere all’aperto, dove non si paga.

Sono terme utilizzabili gratuitamente. Ci si immerge nelle acque termali di piscine e vasche naturali, anche con cascate, a cui si accede liberamente.

Molte di queste terme libere sono circondate da paesaggi spettacolari, in una natura rigogliosa, tra dolci colline o montagna maestose. Qui di seguito vi consigliamo le 3 terme più spettacolari d’Italia a ingresso gratis.

Prima, vi ricordiamo anche le 3+1 terme dove andare a settembre in Italia, tra i nostri consigli imperdibili di viaggio.

Sono le 3 terme più spettacolari d’Italia e sono gratis

Tra le terme libere d’Italia a ingresso gratuito vogliamo segnalarvene 3 in particolare, non solo per le proprietà delle loro acque ma anche per la bellezza del luogo e del paesaggio che le circonda. Ecco dove andare.

Cascate del Mulino, Saturnia

Sono sicuramente le terme più spettacolari terme d’Italia per le loro vasche su cascate e la bellezza del paesaggio circostante. Stiamo parlando delle Cascate del Mulino di Saturnia, nel comune i Manciano, in Toscana. Queste terme all’aperto sono accessibili liberamente e gratuitamente, senza limiti. Le acque sulfuree sgorgano dal terreno a 37 gradi, offrendo bagni caldi, rilassanti e rigeneranti. Perfetti in questa stagione. Le Cascate del Mulino offrono piscine di acqua termale scavate nella roccia e distribuite su ampi gradoni, dove disporsi liberamente con ampi spazi. Nelle vicinanze trovate anche gli stabilimenti termali a pagamento, con tutti i servizi.

Terme libere di Bormio

Le terme di Bormio, in Valtellina, sono tra le più belle d’Europa, per le loro vasche e il paesaggio montano circostante. La località ha una vastissima scelta di servizi termali, tra stabilimenti e vasche all’aperto che si distinguono tra Bagni Vecchi e Bagni Nuovi. Tutti questi servizi, però, sono a pagamento, inclusa la grande vasca panoramica all’aperto dei Bagni Vecchi, con vista mozzafiato sulle montagne.

Anche a Bormio, tuttavia, trovate delle terme libere ad ingresso gratuito, sono le Vasche di Leonardo, chiamate semplicemente anche Vasche di Bormio. Si trovano appena fuori dalla cittadina, nei pressi del torrente Braulio, proprio sotto i Bangi Vecchi, e offrono delle piscine naturali scavate nella roccia di acqua molto calda, circondate dai bellissimi boschi del Parco dello Stelvio. Le vasche libere si raggiungono percorrendo a piedi, per 10 minuti, un sentiero nel bosco che costeggia il torrente.

Bagni San Filippo

Infine, tra le 3 terme più spettacolari d’Italia e gratis non possiamo non citare i bellissimi Bagni San Filippo. Siamo ancora in Toscana, nella zona del Monte Amiata, in provincia di Siena. Qui, nella frazione Bagni San Filippo del comune di Castiglione d’Orcia, trovate delle grandi formazioni calcaree in mezzo alla foresta dove scendono cascatelle di acque sulfuree che formano delle vasche di acque termali su gradoni. La formazione calcarea più imponente e maestosa è la Cascata della Balena Bianca che assomiglia a un ghiacciaio. Si arriva qui percorrendo un sentiero a piedi nel bosco. L’accesso alle vasche all’aperto è libero e gratuito. Nelle vicinanze si trovano anche alberghi e stabilimenti a pagamento con servizi aggiuntivi.