I 5 geoparchi più belli d’Italia da visitare a settembre per un’esperienza straordinaria

L’Italia vanta bellezze immense, non tutte sono particolarmente conosciute dal turismo di massa. I geoparchi rappresentano una delle mete più interessanti, soprattutto a settembre. Scopriamo perché e dove si trovano i 5 più belli

I geoparchi hanno un rilievo fondamentale dal punto di vista naturalistico e geologico per questo sono protetti dall’UNESCO.

Sono da nord a sud e rappresentano siti di grande rilevanza o dal punto di vista scientifico, oppure dal punto di vista ambientale.

I geoparchi più belli d’Italia

Uno degli esempi più noti in più importanti in Italia è il Geoparco dell’Aspromonte ubicato in provincia di Reggio Calabria che offre una grande diversità paesaggistica. È una delle identità geologiche più forti del paese. L’area comprende tutto l’Arco Calabro, l’ideale è arrivare in cima dove poi è possibile ammirare addirittura lo Stretto di Messina.

Un altro parco da non lasciarsi sfuggire è il Parco Nazionale della Majella che si trova in Abruzzo. Le sue cime arrivano a 2000 metri e al suo interno ci sono veri e propri canyon, laghi, altopiani. Quindi è letteralmente un paradiso per gli appassionati del genere. Questo è uno dei siti più antichi di tutta Europa.

Tra la Calabria e la Basilicata c’è il Geoparco del Pollino, tra i più famosi e conosciuti. È così esteso da comprendere ben 56 comuni differenti e siti molto differenti tra loro. Qui la cima più alta va oltre i duemila metri e la vista è mozzafiato. Ovviamente se non siete esperti non dovete per forza scalarla, la distesa è così immensa e varia che può essere perfetta anche una passeggiata a livello.

Spettacolare è il Geoparco del Cilento che si estende sulla costa tirrenica e arriva ai monti Lucani. Questo è un luogo molto importante perché in zona si trovano i siti archeologici di Paestum e la Certosa di Padula. L’obiettivo di questo parco e del lavoro è la salvaguardia del territorio.

Il Geoparco delle Madonie in Sicilia è l’ultimo della nostra classifica, in quest’area c’è una certa diversità rispetto agli altri per la questione vulcanica. Nel territorio ci sono tre diversi centri che si occupano di promuovere questo ambiente ma anche la zona circostante che include borghi di grande rilievo e siti archeologici.

Questi patrimoni geologici e geomorfologici hanno valore educativo, estetico e scientifico quindi bisogna immaginare a qualcosa che va ben al di là del semplice parco dove si fa l’escursione. Sono mete perfette in coppia, in famiglia o per chi desidera fare escursioni.