Dirty Dancing, l’hotel che ha ispirato la scelta delle location del film cult è stato definitivamente distrutto in un incendio.

Nessuno mette Baby in un angolo. Una frase iconica tratta dal film cult Dirty Dancing. Una pellicola considerata tra le più famose storie d’amore di tutti i tempi e girata in estate, in un albergo dove si trascorrevano le ferie estive.

Proprio la struttura che ha ispirato il famoso film è stata distrutta da un incendio creando non poco dolore nei fan del film.

La storia dell’albergo che ha ispirato Dirty Dancing

L’albergo che ha ispirato la location principale del film Dirty Dancing era il Grossinger’s Catskill Resort Hotel che aveva chiuso nel 1986. Si trattava di una struttura famosa soprattutto tra i fan della pellicola e quando è circolata la notizia di un grandissimo incendio nella proprietà dell’albergo tanti hanno temuto il peggio.

L’incendio ha distrutto la struttura

Purtroppo ciò che i fan speravano non accadesse mai è invece successo. Il 17 agosto i Vigili del Fuoco hanno informato tramite la loro pagina Facebook di un enorme incendio proprio nell’hotel che aveva ispirato Dirty Dancing. Nel post le forze dell’ordine informavano che raggiungere il focolaio e domarlo era stato quasi impossibile perché si trovava nel bel mezzo di una fitta vegetazione. Una volta però domate le fiamme non era rimasto nulla e così un escavatore è arrivato sul posto per abbattere i resti dell’albergo.

La trama di Dirty Dancing

La storia di Dirty Dancing, per chi non la conoscesse, racconta le avventure estive di Frances “Baby” Houseman, interpretata da Jennifer Grey, nel villaggio vacanze dove trascorre l’estate con la famiglia. Qui conosce Johnny Castle interpretato dal compianto Patrick Swayze, che lavora come istruttore di danza. I due lentamente si innamorano fra balli proibiti, spettacoli e vicessitudini amorose intricate.

Dove è stato girato veramente il film?

Il film Dirty Dancing comunque non era stato girato a Grossinger. La struttura andata distrutta aveva infatti solo ispirato la scelta della location al Mountain Lake Lodge a Pembroke, in Virginia.

Gli appassionati di Dirty Dancing quindi non si devono perdere d’animo, visitare la location del loro film preferito è ancora possibile!