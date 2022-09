Quello che dovete sapere su quando conviene andare a vedere le città addobbate per Natale. Le informazioni utili di viaggio.

Ancora non è finita l’estate ma è bene pensare già al Natale, per poter organizzare un viaggio al meglio. Tanti sono i luoghi meravigliosi da visitare in questo periodo dell’anno ed è bene essere pronti, per cogliere il momento migliore e le offerte più vantaggiose.

Solitamente le città cominciano ad essere addobbate per le festività natalizie verso la fine di novembre, periodo in cui vengono allestiti anche i tradizionali mercatini natalizi, che aprono per il mese di Avvento.

In alcune città d’Europa e del mondo, tuttavia, gli addobbi di Natale cominciano molto prima, già alla fine di ottobre. Come a New York e Londra, per esempio. Ecco perché si possono visitare le città addobbate a festa, e già con tanti eventi a tema in programma, ben prima del periodo natalizio. Questa scelta consente di visitare luoghi non ancora troppo affollati e soprattutto quando i prezzi sono ancora convenienti.

Prima vi ricordiamo la nostra guida al paese più bello dove andare a Natale per vivere una fiaba, da visitare tutto l’anno.

Quando conviene andare a vedere le città addobbate per Natale

Città scintillanti addobbate a festa con luminarie e grandi alberi, mercatini, fiere, giostre, leccornie, oggetti di artigianato, regali, figuranti in costume. Il Natale è una vera magia, per tutti, grandi e piccini, inutile negarlo.

Per vivere appieno questa magia la visita alle città del Natale e ai borghi dei mercatini è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Londra e New York offrono gli spettacoli di luci più travolgenti. Vienna, Praga, Budapest, Norimberga, Berlino, Copenaghen e le grandi città del Nord e dell’Est Europa offrono le esperienze più coinvolgenti, portandoci nelle tradizioni più antiche del Natale, con i loro riti, i canti tradizionali e naturalmente i mercatini natalizi.

Mercatini

Imperdibile, poi, la magia dei mercatini di Natale a Strasburgo e in Alsazia, ma anche in Italia, in Trentino Alto Adige e nelle altre località delle Alpi.

In Italia e in Europa i molti mercatini di Natale apriranno venerdì 25 novembre, nell’ultimo weekend del mese, quando inizierà il periodo di Avvento. In alcune città di Austria, Germania e nei Paesi del Nord Europa alcune aperture sono previste già per la metà di novembre. Conviene dunque approfittare della seconda metà di questo mese per visitare i mercatini all’inizio, quando sono appena aperti, con tutti i prodotti offerti disponibili e ancora un numero contenuto di visitatori. Per passeggiare in tranquillità tra casette e bancarelle.

Luminarie

Nelle grandi città le accensioni delle spettacolari luminarie sono previste ancora prima. A Londra le luminarie saranno accese nei vari quartieri nel periodo tra l’8 e il 13 novembre. Mancano ancora le conferme per le date definitive, ma indicativamente i giorni sono questi. Un periodo ideale per visitare la capitale britannica, con tutte le sue bellezze e i negozi già addobbati a festa.

Invece, a New York l’accensione del grande albero di Natale di Rockefeller Center, Tree-Lighting Ceremony, è in programma quest’anno per il 30 novembre. La città e i suoi grandi centri commerciali, insieme al mitico negozio di giocattoli Fao Schwarz, saranno già addobbate. Le altre accensioni di luminarie nella metropoli, come quelle di Dyker Heights a Brooklyn, sono previste all’incirca nello stesso periodo.

Cosa aspettate? Prenotate subito il vostro viaggio di Natale, un mese prima della festività più amata dell’anno.

Infine, vi ricordiamo la nostra guida di Colmar a Natale, che si trasforma in un vero villaggio da fiaba in questo periodo.