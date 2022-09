Il mare più esclusivo della Liguria: altro che Saint Tropez, ecco i Balzi Rossi

Se state cercando una destinazione di mare esclusiva in Liguria i Balzi Rossi al confine con la Francia sono ciò che fa per voi.

Come si pensa ad una destinazione di mare esclusiva e di lusso in Liguria molto probabilmente la prima meta che ci viene in mente è Portofino. Eppure questa non è l’unica spiaggia o litorale a 5 stelle nella regione, anzi ce ne sono moltissime altre.

Una di queste è sicuramente la spiaggetta dei Balzi Rossi considerata una tra le destinazioni più esclusive del turismo di lusso della Liguria.

Dove si trova e perché è così speciale la spiaggia dei Balzi Rossi?

Sul confine con la Francia, a due passi da Ventimiglia e da Mentone, questa spiaggetta dei Balzi Rossi è un vero e proprio spettacolo con un mare trasparente e cristallino. Ogni spiaggia della zona è inserita in un panorama speciale con scogliere a picco che si alternano a piccole baie di sabbia delicata. Non tutti la conoscono e per questo, anche se è molto apprezzata dai turisti, non è mai troppo affollata.

Ciò che la rende speciale è il fatto che questa spiaggia prima di tutto era un sito archeologico. Qui si trovano infatti alcuni resti e reperti storici degli uomini primitivi e ci sono proprio dei musei ad hoc. Non è raro trovare prova di questo nostro antico passato, soprattutto nella spiaggia più esclusiva della zona che la spiaggia delle uova. Si chiama così perché i suoi ciottoli sono qui da milioni e milioni di anni e sono perfettamente levigati dalla potenza del mare tanto che ogni sasso sembra un uovo.

Lo stabilimento privato

La Spiaggetta dei Balzi Rossi è uno stabilimento privato che si trova qui nella zona e che può essere ovviamente scelto da chi vuole divertirsi con una giornata di mare all’insegna dell’eccellenza. Dotata di un parcheggio privato si può raggiungere la destinazione, magari con una Golf Car, ci sono tanti assistenti personali e una sistemazione meravigliosa proprio davanti ad un mare spettacolare. Alla sera vengono poi organizzate addirittura aperitivi e cene esclusive.

Tuttavia per chi vuole godere di questa bellezza, ma non per forza essere legato a questo stabilimento a 5 stelle accanto alla spiaggia ci sono diverse aree di spiaggia libera che restano di una bellezza rara. Ecco perché la spiaggia dei Balzi Rossi e le aree limitrofe sono sicuramente tra le destinazioni più esclusive d’eccellenza della Liguria da visitare.