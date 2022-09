By

Da sapere: non solo Lago di Como, George Clooney ha case da sogno ovunque. Tutte le informazioni e le curiosità da conoscere.

Resta uno degli attori di Hollywood più amati e apprezzati. In Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo da vicino, da quando ha comprato una splendida villa sul Lago di Como. Nonostante la sua presenza discreta, infatti, ogni tanto lo si è visto in giro per i paesi del lago. Stiamo parlando, naturalmente di George Clooney.

Sono circa vent’anni che George Clooney ha casa sul Lago di Como. L’attore rimase conquistato dalla bellezza dei luoghi del grande lago e nei primi anni 2000 decise di comprare casa da queste parti. Acquistò la splendida Villa Oleandra, una residenza signorile del XVIII secolo, affacciata proprio sulle acque del Lago di Como. La villa sorge nel piccolo comune di Laglio, di cui Clooney è diventato cittadino onorario.

L’acquisto precede il fidanzamento e poi il matrimonio con Amal, la sua attuale moglie, sposata nel 2014. A Villa Oleandra i Clooney ospitano spesso amici di oltreoceano, tra cui tanti attori e personaggi dello spettacolo. Nell’estate 2019, ospite di eccezione fu l’ex presidente Usa Barack Obama, insieme alla moglie e alle figlie.

Villa Oleandra è l’unica casa che George Clooney possiede nella zona del Lago di Como. Di sua proprietà sono, infatti, altre quattro ville.

Oltre alle residenze italiane e naturalmente a quelle negli Stati Uniti, su tutte la casa a Los Angeles, Clooney e la moglie hanno tante altre case sparse per il mondo. Scopriamo quali son

Non solo Lago di Como, George Clooney ha case da sogno ovunque

Tra le prime case acquistate da George Clooney quando ha raggiunto la fama, grazie alla serie tv di successo ER, c’è una villa a Los Angeles da ben 2,2 milioni di dollari. Clooney l’ha acquistata a metà degli anni ’90 quando con l’enorme successo di ER aveva bisogno di una casa più spaziosa e soprattutto più appartata e sicura. La villa si trova nel quartiere Studio City e Clooney la comprò dalla cantante Stevie Nicks. All’epoca la casa aveva una superficie di 680 metri quadri, successivamente è stata ampliata e ristrutturata.

Clooney abita ancora nella sua villa di Los Angeles, con la moglie e i figli gemelli nati nel 2017. La casa accoglie ancora tutti i suoi amici ma la casa si è adattata alle esigenze di una famiglia con bambini.

Una splendida residenza dei Clooney è in Inghilterra su un’isola privata sul fiume Tamigi che si chiama Sonning Eye. La residenza si trova a Reading, a circa 60 km da Londra. Anche questa è una grande villa, con giardino e piscina. I Clooney l’hanno acquistata nel 2014 per ben 13 milioni di dollari e sono andati ad abitarci appena sposati.

Non solo ville. George Amal Clooney possiedono anche un grande appartamento a Manhattan all’interno di un esclusivo grattacielo, una torre di vetro progettata da Foster & Partners. L’acquisto risale al 2016 e la cifra spesa sarebbe di 14,7 milioni di dollari. La coppia dovrebbe ancora essere proprietaria dell’appartamento newyorchese che occupa un intero piano del grattacielo.

Un’altra lussuosa proprietà della coppia è in Europa, si tratta di una vera e propria tenuta con azienda vinicola situata in Provenza. La proprietà, chiamata Domaine le Canadel, si trova a Brignoles, nell’entroterra di Tolone, e risale al XVIII secolo. L’acquisto è avvenuto nel 2021 per 8,3 milioni di dollari. La tenuta ha una superficie di 170 ettari e, accanto all’azienda vinicola con il vigneto, comprende un grande giardino con piscina, un lago, un uliveto e campi da tennis. La villa ha una superficie di 930 metri quadrati su tre piani.

Infine, sul Lago di Como le altre proprietà di George Clooney oltre a Villa Oleandra sono la vicina Villa Margherita e altri edifici adibiti a pertinenze, dove sono state allestite una palestra e un foresteria. Insomma, una cittadella Clonney.