Prenotare e dormire nella casa di Winnie The Pooh, per un’esperienza unica e dolcissima? Fino al 2021 era possibile, ma nulla ci farà smettere di sperare!

L‘evento dedicato a Winnie The Pooh era nel 2021, è vero. Ma la casa del famoso orsetto è ancora esistente e nulla vieta che in futuro le prenotazioni possano riaprire.

Il delizioso orsetto affamato di miele Winnie The Pooh è diventata una vera e propria icona. Un personaggio dei libri, dei cartoni e dei fumetti ormai storico. Se siete appassionati di questo orsacchiotto goloso e di tutto il suo universo di amici del Bosco dei 100 Acri tenete monitorata la pagina di Airbnb perché l’anno scorso, proprio di questi giorni era stata aperta la “Bearbnb“, una struttura nel cuore della foresta, ispirata proprio al personaggio dei fumetti!

Dove si trova la casa di Winnie The Pooh

Ma dove si trova la casa di Winnie The Pooh? Diciamo la verità, il Bosco dei Centro Acri è un luogo di fantasia, ma ci sono nel mondo molte location simili alla sistemazione del piccolo orsetto e così Airbnb nel 2021 aveva deciso di aprire nella foresta di Ashdown, nella zona dell’East Sussex un vero e proprio Bearbnb ispirato ai racconti di Alan Alexander Milne, il papà dell’adorabile orsacchiotto.

Come è nata l’idea?

Per celebrare l’anniversario della nascita dell’orsacchiotto che cadeva proprio a settembre dell’anno scorso era stato quindi creato questo alloggio nato dalla mente di Kim Rayomnd, autore dei disegni che hanno dato vita proprio a Winnie The Pooh. La sistemazione, come possiamo vedere, purtroppo solo dalle foto, è veramente unica nel suo genere perché trasporta i fan nel mondo di Winnie. Dal cartello sulla porta con la scritta Mr.Sanders, alla deliziosa carta da parati! La casetta è perfetta per una famiglia e può ospitare massimo 4 persone.

E se volessimo andarci quest’anno?

Non si potrà più alloggiare qui? A oggi sembra che non sia più possibile, ma il fatto che a questo link la casetta di Winnie The Pooh sia ancora visionabile fa ben sperare! Incrociamo le dita per il futuro!