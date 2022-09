Le proposte di Ryanair con prezzi da capogiro. Ci sono voli per l’Italia a meno di 5 euro e per l’Europa da 7.99

La Ryanair ci ha abituato alle sue offerte pazzesche. E quando non ci sono promozioni in corso spulciando il sito della compagnia si trovano voli a prezzi davvero bassi, anzi in alcuni casi stracciati. La Ryanair infatti propone voli perfino a 4.99 euro.

Sì, esatto meno di un menù dal fast food, meno di un biglietto del cinema, poco più di 2 litri di benzina. Possibile? Sì. La Ryanair riesce a compensare questi voli a prezzi irrisori con altri più costosi e con una serie di servizi a pagamento. Se non avete una meta precisa in testa e volete partire per una vacanza super low cost, approffittate delle offerte di Ryanair.

Ryanair voli a meno di 5 euro: come trovarli

Quando si vuole risparmiare è necessario dotarsi di un po’ di pazienza, anzi parecchia. E’ necessario infatti guardare con attenzione le proposte e i siti delle compagnie aeree, spulciando fra i tanti voli. Già perché se non ci si imbatte in un’offerta vera e propria il volo scontato bisogna trovarselo.

Sul sito di Ryanair per trovare i voli a poco prezzo bisogna andare a vedere da una specifica sezione. Qui è possibile mettere il massimo del budget che si vuole spendere e troverete tutti i voli al di sotto di quella cifra. Non male vero?

E spulciando meglio – come abbiamo fatto noi – si trovano perfino dei voli a 4.99 euro. Per trovare i voli a prezzo scontato dovete inserire l’aeroporto di partenza e non mettere la destinazione. Avrete così un elenco di tutti i voli dal prezzo più basso al più alto.

Si tratta per lo più di voli in Italia per il mese di ottobre o a fine settembre: da Roma a Brindisi o a Cuneo. Ma basta metterci qualche euro in più – e restando comunque sotto i 10 euro – l’orizzonte di dove andare si allarga.

Da Roma si va a Rabat in Marocco nel mese di ottobre a soli 9.99 euro. Oppure sempre con la stessa cifra si va a Suceva in Romania. Voglia di mare? Basta spendere 12.99 euro per andare a Corfù in Grecia o a Cagliari. Da Milano si vola ad Alghero a 9.99 euro o allo stesso prezzo potete andare a Londra a novembre. E se siete previdenti fermate il vostro volo per Liverpool a dicembre. Se volete ancora un po’ di sole adesso ad Ottobre potete andare in Sicilia a Ragusa per appena 7.99 euro.

Prezzi che rendono irresistibile prendere e partire, giusto? Tenete solo a mente però che questi prezzi sono quelli della tariffa base, ovvero quella che consente di portare con sé solo una piccola borsa da sistemare sotto il sedile anteriore. Se volete portare con voi un trolley dovete acquistare il priority o passare alla tariffa regular. I prezzi così salgono un po’.

Le offerte Ryanair sono irresistibili. E se poi trovate da soli i voli a 4.99 euro diventa impossibile non partire!