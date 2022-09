Tutti gli ultimi aggiornamenti sul meteo: quando finisce l’estate e il caldo. Le previsioni dei meteorologi da conoscere.

Siamo arrivati a metà settembre 2022, il tempo degli utlimi giorni è stato variabile, tra piogge, temporali e ritorno del gran caldo.

Cosa dobbiamo aspettarci dal meteo del resto del mese? Scopriamolo con le previsioni, o meglio, con le tendenze meteo aggiornate dagli esperti meteorologi.

Nel frattempo, la settimana che si apre lunedì 12 settembre sarà all’insegna del sole e del ritorno del caldo africano, soprattutto al Centro Sud. Non durerà, però, perché da mercoledì 14 settembre il tempo cambierà di nuovo, con il ritorno delle piogge e dei temporali.

Meteo, ci siamo: quando finisce l’estate e il caldo

Sono giornate di ritorno del gran caldo, ma quanto durerà ancora l’estate? Non molto, stando alle tendenze dei meteorologi. Come abbiamo anticipato, dalla metà del mese tornerà sull’Italia una nuova perturbazione che porterà maltempo e spazzerà via l’anticiclone nordafricano che ha riportato il caldo il 12 settembre. Tra piogge e schiarite, comunque, almeno ancora per alcuni giorni le temperature resteranno elevate.

Cambiamenti importanti, invece, sono previsti per la settimana successiva, dal prossimo lunedì 19 settembre. In questa settimana l’Italia centro settentrionale sarà raggiunta da una depressione proveniente dal Nord Europa che porterà nuove piogge. L’aria più fresca causerà anche un calo delle temperature. Mentre il Sud Italia resterà ancora sotto l’effetto dell’anticiclone subtropicale, comunque in esaurimento. Come riporta 3bmeteo.

Poi, verso fine mese, il Mediterraneo, e dunque anche l’Italia, saranno raggiunti da nuove correnti aria più fresca provenienti dal Nord Europa che porteranno instabilità e un più deciso calo delle temperature. Insomma, inizierà l’autunno vero e proprio, nei giorni dell’equinozio e dell’arrivo dell’autunno astronomico, che sarà venerdì 23 settembre.

La svolta

Il cambiamento del tempo di fine settembre, spiega IlMeteo.it, sarà provocato dal ciclone d’Islanda che scendendo verso il Sud Europa decreterà la fine dell’estate e del caldo. Avremo piogge, temporali, calo delle temperature e perfino la prima neve di stagione., anche sotto i 2mila metri.

Un preludio, forse, dell’autunno che ci aspetta e che non sarà facile, tra caro energia e razionamenti già annunciati del gas.