Se state cercando una destinazione perfetta con un mare ancora caldo dove tuffarsi a settembre le abbiamo trovate per voi!

Non ci stancheremo mai di dirlo, il mare a settembre è una vera e propria meraviglia.

Chi ha la possibilità di partire per un viaggio in questo mese si troverà infatti davanti a spiagge pressoché deserte, soprattutto in settimana, di cui si può godere la bellezza in totale relax e tranquillità proprio perché la maggior parte di turisti e dei vacanzieri è tornata a casa. Ma qual è il mare giusto in cui tuffarsi perché è ancora caldo anche a metà settembre?

Le località con il mare più caldo anche a settembre

Se state cercando delle spiagge con un mare ancora caldo e piacevole dove tuffarsi anche a metà settembre, siamo a vostra disposizione per aiutarvi in questo tour alla ricerca delle spiagge più calde del mare è più piacevole a settembre in Italia.

Ventotene sicuramente è una delle destinazioni più interessanti per trovare un mare caldo a settembre. Siamo al largo del Lazio nell’Arcipelago delle Isole Pontine e la bellezza qua è resa ancora più particolare dalla quiete e dalla tranquillità con cui si snodano le giornate. Un tuffo in un acqua di mare ancora tiepida e questa diventerà la destinazione perfetta per renderà la vostra vacanza un vero sogno ad occhi aperti.

sicuramente è una delle destinazioni più interessanti per trovare un mare caldo a settembre. Siamo al largo del Lazio nell’Arcipelago delle Isole Pontine e la bellezza qua è resa ancora più particolare dalla quiete e dalla tranquillità con cui si snodano le giornate. Un tuffo in un acqua di mare ancora tiepida e questa diventerà la destinazione perfetta per renderà la vostra vacanza un vero sogno ad occhi aperti. Ci spostiamo a Vietri dove il mare è caldo anche a settembre e il sole ancora ricco di energia per la vostra tintarella. Una cittadina meravigliosa, con tante case colorate e botteghe artigiane dove acquistare qualche souvenir. Allo stesso tempo non potete non godervi la spiaggia e il mare caldissimo di settembre! Preparate il costume!

dove il mare è caldo anche a settembre e il sole ancora ricco di energia per la vostra tintarella. Una cittadina meravigliosa, con tante case colorate e botteghe artigiane dove acquistare qualche souvenir. Allo stesso tempo non potete non godervi la spiaggia e il mare caldissimo di settembre! Preparate il costume! Altra destinazione suggestiva oltre che perfetta per una vacanza a settembre è sicuramente la Sardegna. Nello specifico vi portiamo a Teulada, definita come i Caraibi della Sardegna. La spiaggia qui in estate è presa d’assalto dai turisti, mentre a settembre diventa un vero e proprio sogno ad occhi aperti, perfetta per un tuffo.

Preparate il costume da bagno

Queste sono quindi alcune delle destinazioni più interessanti che vi possiamo consigliare per una vacanza a settembre alla ricerca di un mare caldo e di piccoli gioielli meravigliosi nel cuore dell’Italia che a settembre non sono più affollati di turisti e quindi si possono esprimere in tutta la loro bellezza.