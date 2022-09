Tutto quello che dovete sapere su dove ha ha il ristorante Alessandro Borghese e quanto costa mangiarci? Scopriamolo. Le informazioni utili.

Lo chef Alessandro Borghese è diventato un personaggio televisivo molto famoso e molto amato. Oltre alle trasmissioni televisive, Borghese è conosciuto anche per i suoi ristoranti.

Il protagonista di trasmissioni di successo come “4 Ristoranti” e “Celebrity Chef” è titolare un ristorante a Venezia e uno a Milano, inclusi sotto il nome del brand “Alessandro Borghese – il lusso della semplicità“.

Di seguito, trovate tutte le informazioni in dettaglio sui ristoranti di Borghese a Milano e Venezia e quanto si spende per un pranzo o una cena. Ecco cosa bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo anche dove trovare a Milano la pasticceria di Ernst Knam, altro chef diventato famoso in tv.

Dove ha il ristorante Alessandro Borghese e quanto costa mangiarci?

Amato da tutti per i suoi preziosi consigli su cucina, servizio, presentazione e preparazione dei piatti, Alessandro Borghese non è soltanto uno chef televisivo esperto di ristoranti e food consulting. Ha anche suoi ristoranti, in città importanti e belle, che sono naturalmente sono diventati popolari come lui.

Ma quanto cosa mangiare da Alessandro Borghese? I prezzi del suo menù sono accessibili o proibitivi? Scopriamo quanto si spende nei ristoranti di Borghese a Milano e Venezia.

Ristorante di Milano

Il ristorante milanese “Il lusso della semplicità” di Alessandro Borghese si trova in Viale Belisario, vicino al quartiere City Life. Il menù propone un’ampia scelta di antipasti, primi, secondi dessert.

Il costo di un pasto dipende naturalmente dalle numero di portate. Il prezzo base si aggira tra gli 80 e i 100 euro a testa, escluse le bevande.

L’antipasto “Tonno on the Rock” costa 37 euro, il “Caleidoscopio”, con pecorino e barbabietola, 24 euro, il “Supplì al telefono” 20 euro. Tra i primi, la pasta “Cacio e Pepe“, specialità di Borghese, cosa 24 euro, mentre la “Tagliatella Pasta Fresca – Il lusso della semplicità” ha un prezzo di 28 euro. Per secondo, la “Porchetta di Agnello” e il “Rollé Olé” costano 39 euro l’uno, la “Ricciola Bedda” 33 euro. Infine, tra i dessert, il “Tiramisù Moderno al Marsala Superiore” ha un costo di 20 euro, così come gli altri dolci, mentre il gelato o sorbetto del giorno è a 13 euro.

Il menù in dettaglio a questo link: https://www.alessandroborghese.com/wp-content/uploads/2022/09/menu-9-9-milano.pdf

Ristorante di Venezia



Il ristorante di Borghese a Venezia ha aperto la scorsa primavera in una parte del palazzo del Casinò, affacciato sul Canal Grande, nel sestiere di Cannaregio.

Qui il menù propone piatti gourmet, con contaminazioni della cucina tradizionale veneziana, insieme ai tipici cicchetti. Inoltre, accanto al ristorante con menù tradizionale è a disposizione dei clienti anche il bistrot, aperto dalle 10 di mattina per colazioni brunch, aperitivi e tutto quello di sfizioso che si può desiderare.

Anche qui i prezzi dipendono dal numero di portate e dal tipo di ricetta. Per un buon pasto si spendono almeno 100 euro a testa, senza bevande.

Il menù del bistrot offre ostriche e pesce crudo, dai 6 agli 8 euro a pezzo. Mentre “Il Bucintoro”, il gran plateau di pesce crudo è a 150 euro, 180 con l’aggiunta di caviale. I piccoli piatti cotti e marinati vanno dagli 8 euro del “Babaganoush” ai 22 euro delle “Alici del Cantabrico”. Poi ci sono i fritti tra i 12 e i 16 euro.

Il menù del ristorante classico prevede tra gli antipasti la “Capasanta affumicata” a 34 euro, la “Gallina in sABor” a 30 euro, la “Diplomatica di Baccalà mantecato” sempre a 30 euro. Per i primi, la “Cacio e Pepe” costa 28 euro, le “Linguine Pasta Armando” sono a 35 euro, gli “Gnocchetti di pasta fresca” 30 euro. I secondi offrono una scelta di piatti a base di pesce e carne: “Ombrina in Barena” a 35 euro, “Anatra alla torba” 38 euro, “Anguilla arrostita” 36 euro e “Porchetta di Agnello” 40 euro. Infine i dessert: “Mousse al cioccolato” a 18 euro, il Tiramisù della casa a 14 euro e una selezione di formaggi e mostarde a 28 euro.

Per maggiori dettagli: https://www.alessandroborghese.com/wp-content/uploads/2022/08/menu-19-8-venezia.pdf

In entrambi i ristoranti i bambini hanno un menù dedicato.