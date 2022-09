Tutti i segreti di viaggio della Regina: dall’accessorio immancabile al suo Paese preferito

La Regina Elisabetta II ha lasciato una grande eredità, anche sul tema dei viaggi, scopriamo tutti i suoi segreti

Una viaggiatrice incallita, non solo per lavoro, la Regina Elisabetta II nel corso della sua vita ha visitato 117 Paesi, viaggiando così a lungo da aver fatto, in sostanza, 42 volte il viaggio intorno al mondo. Cifre record, soprattutto se si immagina il suo ruolo istituzionale, gli impegni e anche i limiti del tempo che l’ha preceduta.

Una donna che ha sempre guardato lontano, ha viaggiato molto nonostante le tantissime residenze personali e non si è mai fatta intimidire da ciò che comunemente sembrava impossibile.

Tutti i viaggi della Regina Elisabetta II

In 96 anni la Regina ha visitato molti paesi, il primo ufficiale fu in Africa insieme ai genitori ma allora era solo Principessa. Nei suoi 70 anni di trono ne ha fatta di strada, solo nei primi dodici mesi visitò altrettanti paesi con un tour di sei mesi nel Commonwealth.

Uno dei suoi grandi segreti è stato poter viaggiare senza passaporto. La Regina, rispetto a qualunque altra persona al mondo, poteva farlo. I passaporti, come anche la patente di cui era sprovvista, vengono rilasciati in nome di Sua Maestà. Per questo non avrebbe avuto senso possederne uno. Questo beneficio però apparteneva solo alla Regina, suo marito, grande compagno di viaggio, era dotato di regolare passaporto.

I viaggi in Italia

La sovrana è stata spesso anche in Italia, l’amava molto per le vacanze personali. È stata in visita cinque volte, sempre per il suo tempo libero. La prima visita nel Paese fu a Roma dove trascorse due settimane come Principessa, in questa occasione festeggiò il compleanno a Tivoli. Un’altra volta incontrò il Papa e le altre volte fece un classico viaggio da turista, soprattutto in luoghi remoti dove le persone non avevano la più pallida idea di chi lei fosse.

In totale ha visitato più del 60% di tutto il mondo, non solo in aereo ma anche in nave con lo yacht reale “Britannia”. Il suo Paese preferito tra i tanti visitati è stato il Canada dove ha tenuto almeno 27 visite ufficiali. In Europa invece, oltre all’Italia, Elisabetta II amava la Germania e la Spagna che visitò però solo una volta.

Le curiosità dei suoi viaggi

La Regina soggiornava solo presso hotel a cinque stelle, aveva un set di valigie personale Globe-Trotter e soprattutto non lasciava mai la sua abitazione senza una scorta di Earl Grey che era il suo preferito, insieme ad un bollitore con tanto di monogramma. Inoltre aveva sempre in valigia un abito scuro, questa regola venne fissata dopo un incidente diplomatico per tutti i reali. In qualunque parte del mondo vadano devono sempre avere un completo nero in caso di lutto. Elisabetta viaggiava con almeno 3 cambi per ogni giorno di permanenza, tutti i vestiti venivano imballati in armadi di acciaio e numerati.

Una vita sicuramente sopra le righe, con tantissime regole ma anche con un bagaglio incredibile che le ha permesso di regnare egregiamente anche conoscendo il mondo e avendo una mente aperta che le ha permesso di sapersi adattare al cambiamento dei tempi.