I 3+1 borghi mozzafiato dell’Umbria che pochissimi conoscono

In Umbria ci sono borghi bellissimi. Ne abbiamo scelti 3+ 1 dove andare per una gita e per vedere posti particolari che pochissimi conoscono

La meravigliosa Umbria, il cuore verde dell’Italia, è piena di tesori da vedere. Borghi incastonati fra vallate e ruscelli, una natura rigogliosa che si alterna a paesini fermi nel tempo e a città d’arte di importanza mondiale. Ma fra tutta questa scelta sorge il dilemma: dove andare in Umbria per una gita?

Abbiamo scelto 3+1 borghi più belli e più particolari dell’Umbria, borghi che pochissimi conoscono, dove vedere paesaggi bellissimi e perdersi in posti incantevoli. Borghi magari meno famosi di altri più blasonati, posti più particolari da vedere e perfetti per una gita di un giorno o perché no per un weekend di relax.

I 3+1 borghi più particolari dove andare in Umbria

Assisi, Spoleto, Gubbio, Orvieto e poi Norcia, Città della Pieve e ovviamente Perugia. Quando si parla di Umbria l’elenco di bellezze da vedere è molto lungo. E se c’è qualcosa di assolutamente straordinario in questa regione è proprio l’infinità e la diversità di cose da vedere.

Fra i posti bellissimi dell’Umbria da vedere almeno una volta nella vita abbiamo aggiunto altri 3 borghi (e un luogo incredibile) che sono perfetti per una gita di un giorno, poco conosciuti e chi faranno completamente staccare dal quotidiano. Posti che vi faranno strabuzzare gli occhi per la bellezza-

Rasiglia

San Gemini

Passignano sul Trasimeno

La Scarzuola

Rasiglia, la Venezia dell’Umbria

E’ un piccolissimo borgo, ma è un vero e proprio gioiellino. La caratteristica di questo borgo non distante da Foligno è che è attraversato da ruscelli e canali. Ed è questo che le è valso ovviamente il soprannome di Venezia dell’Umbria. L’acqua è stata fondamentale per questo borgo che nel Rinascimento era diventato un fiorente centro tessile. Ancora oggi si possono vedere i mulini ad acqua che azionavano le macchine. Ma la meraviglia è passeggiare per questo borgo dove non ci sono auto, ma c’è solo il rumore dell’acqua.

San Gemini, il borgo delle terme

In questo tripudio di natura e d’acqua che è l’Umbria non potevano mancare delle sorgenti termali. Dai monti Martani sgorga dal sottosuolo una preziosa acqua minerale che dà vita a due fonti, San Gemini e Fabia. Oltre a bere ottima acqua e rilassarsi alle terme c’è da vedere questo gioiellino medievale con la Chiesa di San Francesco – il santo soggiorno spesso da queste parti – risalente al 1200. Poi non perdete una visita al parco archeologico di Carsuale in cui è stata riportata alla luce un’antica città romana.

Passignano sul Trasimeno, il borgo sul lago

La maggior parte dei turisti va dall’altra parte del lago, al borgo di Castiglione. Ma questo piccolo borgo affacciato sul Trasimeno a mezz’ora da auto da Perugia è un incanto. La Torre dell’orologio svetta fra le casette adagiate lungo il placido lungo lago. Risalite poi fra i vicoli medievali di Passignano, eletto uno dei borghi più belli d’Italia, ammirate la Chiesa di San Cristoforo dell’anno 1000 e assaporate il gusto di un posto senza tempo. Salite fino alla Rocca per una vista mozzafiato e poi andate alla scoperta del Lago e delle sue isole.

La Scarzuola, il posto incredibile

Siamo a Montegabbione, in provincia di Terni, qui si trova una località rurale denominata La Scarzuola. Ma qui soprattutto si trova qualcosa di unico, un progetto architettonico senza precedenti- Nata dall’idea di Tommaso Buzzi, architetto milanese, che in fra gli anni ’60 e i ’70 in questo luogo in mezzo alla natura ha costruito una città ideale. Ossia un complesso architettonico fatto da edifici particolari e anfiteatri in cui stile diversi si uniscono. Un posto così incredibile che deve essere visto almeno una volta.

Pronti per andare a visitare l’Umbria?

L’Umbria vi aspetta con tanti posti diversi e bellissimi. Borghi incantevoli, particolari e poco conosciuti perfetti per una gita.