Le ultime notizie da conoscere su Blue Air: la sospensione dei voli si allunga a ottobre. Tutte le informazioni aggiornate.

Ancora problemi per la compagnia aera romena Blue Air che nei giorni scorsi era stata costretta a sospendere i suoi voli a causa della mancanza di liquidità per i pagamenti.

Non un vero e proprio problema economico all’origine del problema ma il blocco di tutti i conti bancari della compagnia aerea da parte del Ministero dell’Ambiente romeno. Il blocco è legato a una controversia tra Blue Air e le autorità romene per presunte pratiche commerciali scorrette da parte della compagnia.

Infatti, l’Autorità nazionale romena per la protezione dei consumatori aveva invitato i viaggiatori a non acquistare più i biglietti di Blue Air, denunciando “la pratica di raccogliere denaro nelle campagne promozionali”, da parte della compagnia, “e successivamente cancellare i voli”, in violazione del Regolamento Ce 261/2004.

Con il blocco dei conti bancari, Blue Air si è trovata nell’impossibilità di eseguire i pagamenti ed è stata costretta a fermare i suoi voli, causando non pochi disagi ai viaggiatori in partenza dalla Romania e dal resto d’Europa.

La sospensione dei voli era stata annunciata, in un primo momento, per alcuni giorni, fino a lunedì 12 settembre. Ora, però, la compagnia si trova costretta a prolungarla fino a ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle ultime notizie.

Blue Air: la sospensione dei voli si allunga a ottobre

La compagnia aerea Blue Air si trova in forti difficoltà finanziarie e non è riuscita a recuperare le risorse necessarie per fare fronte ai suoi impegni di spesa. Per questo motivo è costretta a prolungare la sospensione dei suoi voli ben oltre il 12 settembre, fino al 10 ottobre prossimo. Come riporta TTG Italia.

Nonostante gli sforzi fatti, la situazione resta difficile. In una nota, la compagnia aerea scrive: “Negli ultimi due giorni, la direzione esecutiva, il consiglio di amministrazione e gli azionisti di Blue Air hanno scoperto che le vendite di biglietti sono diminuite in modo significativo e i processori di pagamento hanno bloccato gli importi raccolti finora, quindi la società non ha attualmente i fondi necessari per pagare il carburante e altre spese operative per i voli previsti dal 12 settembre“.

Cosa accade ora con Blue Air

In questo momento, Blue Air è impegnata a rimborsare i propri clienti e a pagare i propri fornitori. Mentre sarebbero riprese le trattative con due investitori britannici interessati ad acquistare quote della compagnia aerea.

Mentre i passeggeri di Blue Air rimasti a terra potranno beneficiare delle tariffe di salvataggio messe a loro disposizione dalle altre compagnie aeree.