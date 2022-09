Segnaliamo l’iniziativa dei viaggi in treno regionale al lago di Nemi, con sconti per negozi e attività. Tutte le informazioni utili e i vantaggi da conoscere.



Tra le promozioni per raggiungere in treno località di viaggio, per vacanze, weekend o gite, segnaliamo l’ultima iniziativa di Trenitalia per l’incantevole lago di Nemi, nel Lazio.

Per promuovere la mobilità sostenibile, le Ferrovie dello Stato stanno proponendo nuovi itinerari, anche con servizi integrati (treno + bus, nave, bicicletta), e tante offerte di sconti sia sui biglietti del treno sia su attività, negozi, visite e altre iniziative associate al viaggio in treno.

L’ultima proposta di Trenitalia sono gli sconti per chi decidere di raggiungere con il treno regionale il lago di Nemi, ai Castelli Romani. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta.

Prima vi ricordiamo l’offerta Sirolo Numana Link di Trenitalia, per raggiungere le località della la Riviera del Conero in treno+bus.

In treno al lago di Nemi, con sconti su negozi e attività

Raggiungere il lago e il bellissimo borgo di Nemi con il treno regionale, beneficiando di sconti del 15% nei negozi del borgo e per partecipare a eventi culturali e sportivi.

Si tratta della iniziativa di Trenitalia realizzata in collaborazione con il Comune di Nemi, per un accordo di co-marketing.

I passeggeri che hanno raggiunto Nemi con i treni regionali di Trenitalia potranno ricevere gli sconti del 15% sui beni e servizi, acquistati nelle attività che aderiscono all’iniziativa, presentando il biglietto del treno per la stazione di San Gennaro o Nemi, utilizzato in giornata.

Si tratta della seconda iniziativa messa in campo dalla società, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, per la valorizzazione turistica del lago di Nemi. Come si legge su FSNews.

Iniziativa che si aggiunge al servizio combinato treno+bus di Trenitalia che permette di raggiungere il borgo di Nemi dalla stazione ferroviaria di San Gennaro. Una doppia opportunità da non perdere.

In proposito, vi ricordiamo anche la proposta di viaggio per visitare i Castelli Romani con il treno, in partenza dalla Stazione Termini di Roma.