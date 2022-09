By

Tutto quello che bisogna sapere sulle sagre dei funghi 2022 in Italia: gli eventi da non perdere. Le informazioni utili.

Torna la stagione delle sagre dei funghi in Italia, finalmente senza restrizioni per la pandemia. Numerose manifestazioni gastronomiche, che negli ultimi due anni erano state sospese o fortemente limitate, si svolgeranno regolarmente, come da programma originario.

Le sagre dei funghi sono molto amate non solo dagli appassionati d questo prodotto della terra ma anche da golosi e curiosi. Queste manifestazioni propongono stand gastronomici con piatti a base di funghi e mercatini dove acquistare funghi e tante altre specialità.

Inoltre, le sagre si svolgono nei centri storici di cittadine e borghi storici. Un’occasione unica per visitare luoghi caratteristici, di bellezza architettonica e paesaggistica.

Di seguito vi segnaliamo le sagre dei funghi 2022 dove andare in Italia. Prima vi ricordiamo anche le altre sagre di settembre in programma.

Sagre dei funghi 2022 in Italia: gli eventi da non perdere

Vi proponiamo le sagre dei funghi 2022 dove andare in Italia a settembre e ottobre. Ecco gli eventi da non perdere.

Sagra del Fungo Porcino di Oriolo Romano (Viterbo), 16-17-18, 24-25, 30 settembre e 1-2 ottobre. La manifestazione, giunta alla XVII edizione, si svolgerà nella centrale Piazza Umberto I della località laziale. Un evento cresciuto molto negli anni che oltre a i funghi porcini proporrà tante altre prelibatezze locali. In programma musica dal vivo e giochi per bambini. Informazioni: www.sagraoriolo.it

Sagra del Fungo a Masone (Genova), dal 16 al 18 settembre. La manifestazione gastronomica propone tante specialità culinarie locali a base di funghi, servite nel ristorante al coperto. Ogni sera è in programma musica dal vivo. Informazioni: pagina Facebook

Fiera del Fungo di Borgotaro IGP (Parma), 17-18 e 24-25 settembre. Questa manifestazione dedicata al fungo porcino di Borgo Val di Taro celebra quest’anno la 47^ edizione, tornando al format originario. In programma ci sono la fiera alimentare con tante eccellenze, show cooking, mercatino dell’artigianato, concerti e mostre. Informazioni: www.sagradelfungodiborgotaro.it

Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo Porcino, località La Serra a San Miniato (Pisa), dal 23 al 25 settembre. Organizzata dal Circolo Arci La Serra, la sagra propone stand gastronomici, dove saranno servite le specialità locali a base di tartufi bianchi locali e funghi porcini, da assaggiare i funghi fritti. Info: www.facebook.com/lesagredelaserra

Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (Parma), dal 30 settembre al 2 ottobre. È una delle sagre dei funghi più importanti d’Italia, in particolare ai funghi porcini. Gemellata con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (Cuneo). La sagra celebra l’inizio dell’autunno con tante specialità locali, proposte negli stand per lo street food e nei ristoranti di Albareto. Sarà presente anche il mercato alimentare con i prodotti tipici dell’Appennino. In programma ci previsti anche incontri, concerti e presentazioni di libri. Ingresso gratuito. Info: www.fieradialbareto.it