Ernst Knam: dove si trova la pasticceria del giudice di Bake Off Italia?

Le ricette di Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia, sono un piacere per gli occhi e per il palato! Ecco dove si trova e dove si possono mangiare le sue torte!

Siete golosi? Allora adorerete Ernst Knam e sarete curiosi di sapere dove si trova la sua spettacolare pasticceria in Italia!

Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia, sembra severo, ma in realtà è un’anima molto buona, innamorato della pasticceria, del cioccolato e della panna. Un amore che si riflette anche in molte sue torte e creazioni! Non vedete l’ora di assaggiarne una? Beh, se avete voglia di mangiare qualche suo dolce dovete o ordinare una torta online oppure andare nel suo negozio. Ma dove si trova?

Dov’è la pasticceria di Ernst Knam?

Se per Iginio Massari, altro guru della pasticceria, avete almeno due possibilità per andare in uno dei suoi store, discorso diverso è per Ernst Knam. La sua pasticceria è una, antica e unica nel suo genere e si trova a Milano.

Chi è Ernst Knam?

Classe 1963 il pasticciere è tedesco di nascita, ma milanese di adozione e dopo moltissimi anni di gavetta in alcuni dei ristoranti più famosi del mondo è arrivato in Italia nella pasticcieria di Gualtiero Marchesi e qui ha lavorato come mastro pasticciere per anni. Era l’ultimo step prima di iniziare la sua carriera professionale da “solista”.

È il 1992 quando Ernst Knam apre la sua pasticceria storica in via Anfossi 10 a Milano. Qui si creano tutte le prelibatezze che spesso vediamo in televisione a Bake Off e che, solo vedendole dallo schermo, fanno gola.

Del resto la sua pasticceria è famosa proprio per la ricerca di abbinamenti fuori dal comune e per una grande sensibilità per l’ambiente dato che lo chef cerca di utilizzare sempre i prodotti stagionali della natura.

I viaggi di Knam nel mondo: la sua scuola di pasticceria!

Come abbiamo ormai capito guardano lo chef Knam in televisione ha una vera e propria passione per il cioccolato. Non stupisce quindi che nel 2018 sia stato invitato in Perù dall’ufficio commerciale locale proprio per scoprire in prima persona tutte le piantagioni di cacao.

Ernst Knam ha così approfondito il mondo della filiera del cacao, della raccolta e della lavorazione e ha sperimentato in prima persona tutti i tipi di cioccolato possibili.

Quanto costano le torte di Knam e dove acquistarle online

Come abbiamo detto quindi lo chef Knam ha solo la sua pasticceria a Milano, in via Anfossi 10. Se però non avete la possibilità di andare direttamente nello store fisico, non preoccupatevi.

Per acquistare e assaporare i suoi dolci, basterà accedere allo shop online e sbizzarrirvi. Oltre ad acquistare biscotti, cioccolatini e caramelle, potrete anche ordinare una torta personalizzata facendovi fare un preventivo online e consultandovi con gli esperti chef pasticceri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernst Knam (@ernstknam)

Il costo di una torta di Ernst Knam è variabile. Dipende dagli ingredienti e dal peso, ma ce ne sono per tutti i gusti e le tasche!

Preparate le papille gustative

Ora che abbiamo scoperto tutto sul dove si trova la pasticceria di Ernst Knam non vi resta che digiunare per un po’ e poi assaporare tutti i suoi buonissimi dolci!