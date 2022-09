Le 5 cose imperdibili da fare gratis a Barcellona

Una fuga nella città spagnola è un’idea perfetta in qualunque momento dell’anno, i prezzi di Barcellona per i voli sono economici ma non sempre le attività. Scopriamo le 5 cose che puoi fare gratis

Barcellona è una città fantastica, viva e con tantissime opportunità. I prezzi negli ultimi anni sono aumentati progressivamente e da meta preferita per i giovani è diventata progressivamente sempre più difficile da sostenere soprattutto per chi vuole visitare musei e attrazioni.

Per questo ho identificato cinque attività interessanti che è possibile fare in modo del tutto gratuito per scoprire la sua bellezza senza spendere un capitale e soprattutto godere di ogni angolo della città.

Cose gratis da fare a Barcellona

La prima cosa gratis da fare a Barcellona che merita assolutamente è un tour dei mercati. Non c’è niente di meglio di un mercato cittadino per poter ammirare da vicino la realtà di un luogo quando si va in viaggio. Barcellona poi offre il meglio con la sua fantastica Boqueria il mercato più famoso che si trova proprio sulla Rambla nel cuore storico della città. L’ingresso è gratuito e ci si può perdere tra i suoi colori e gli assaggini gratis che si trovano in giro. Questo però non è l’unico mercato della città, sono da visitare anche quello di Sant Antoni e quello di Gracia.

Niente di meglio, nelle giornate di sole, di un pic nic nel polmone verde della città ovvero il Parc de la Ciutadella. Qui la natura abbraccia letteralmente ogni angolo e sicuramente se viaggi in famiglia apprezzerai di poterti rilassare, sorseggiare qualcosa e far giocare i bambini. La metro ferma proprio vicino al parco con due punti: linea gialla e linea rossa quindi è facile da raggiungere da qualunque punto della città.

Altra tappa memorabile e completamente gratuita la spiaggia della Barceloneta, lo spazio è immenso e si può andare di giorno per prendere la tintarella e fare il bagno o di sera per ascoltare musica e fare una passeggiata romantica. Questa è una delle attrazioni principali della città, completamente gratuita.

Per una visita che si rispetti bisogna ammirare dal vivo anche la chiesa di Santa Maria del Mar, edificio storico che viene considerato da tutti i residenti la Cattedrale del popolo. Stupenda, come tutta la zona circostante, di stampo gotico.

Voglia di festa ma non di un locale affollato e caro? Niente paura, nei quartieri c’è sempre qualche evento a titolo gratuito con concerti, spettacoli, balli e street food economico. Le vie della città sono un tripudio di attività quindi c’è solo da scegliere. Nel periodo estivo soprattutto Poble Sec, Gracia, Sants e La Mercè sono ricchi di eventi. Durante l’inverno c’è comunque un fitto calendario di eventi, feste e spettacoli gratuiti in ogni angolo della città. Il cuore storico di Barcellona è sempre il fulcro di tutte le attività, quindi vivere questa zona per un po’ di divertimento è ottimale.

Barcellona è una città sempre viva, anche se i prezzi negli ultimi anni sono aumentati, è sempre possibile divertirsi in modo totalmente gratuito grazie anche alla gente del posto che sa essere molto coinvolgente con i turisti.