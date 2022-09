I paesaggi più belli d’Italia da nord a sud

L’Italia vanta alcuni tra i più bei paesaggi di tutto il mondo, andiamo a scoprire quelli che sono stati classificati tra i più caratteristici

Basta guardarsi intorno, in ogni regione, per scoprire la magia e la bellezza che questa racchiude soprattutto quando si parla di paesaggi e bellezze naturali. Non a caso FAI ha scelto di celebrare queste magnificenze.

L’11 settembre torna la giornata FAI dedicata al panorama con cui si vuole rendere la cittadinanza consapevole e partecipe delle bellezze del territorio. Un fitto programma di eventi e di cose da fare da nord a sud. La giornata è realizzata con la collaborazione della Fondazione Zegna ed è dedicata interamente al paesaggio.

I panorami più belli d’Italia

L’invito è guardarsi intorno quindi ammirare quelle che sono le bellezze italiane e i panorami unici di cui possiamo godere. Sono 10 regioni e 14 beni selezionati, siti naturali come la Baia di Ieranto in costiera sorrentina ma anche borghi, campi, castelli che si trovano in tutto il paese da nord a sud. Luogo incredibile che merita assolutamente una vista è l’Oasi Zegna un sito volto alla valorizzazione del territorio di grande bellezza, una delle perle italiane più suggestive ma poco conosciute dal turismo di massa.

I panorami più belli d’Italia sono: Castello e Parco di Masino a Torino, Collezione Enrico a Villa Flecchia a Biella, Torre del Soccorso a Como, Abbazia di San Fruttuoso a Genova, Villa Rezzola a La Spezia, Orto sul Colle dell’infinito a Recanati, Bosco di San Francesco a Perugia, Parco Villa Gregoriana a Roma, Baia di Ieranto a Napoli, Saline Conti Vecchi a Cagliari, Batteria Militare Talmone a Sassari, Oasi Zegna a Biella, Castello di Avio a Trento, Villa dei Vescovi a Padova.

Questi luoghi magici offrono non solo panorami dove fare passeggiate o trekking per i più esperti ma anche pic nic con tutta la famiglia. In alcuni casi sono disponibili itinerari guidati dove è possibile accedere a gruppi organizzati per conoscere tutti i dettagli del luogo che si va a esplorare e i suoi segreti più unici e particolari. Alcuni toccano i principali punti di interesse di tutta la zona, in alternativa si può anche pianificare la visita in autonomia.

Visitare queste aree, alcune più famose, altre meno, vuol dire lasciarsi suggestionare dal territorio italiane e dalle sue bellezza. In alcuni casi l’accesso e gratuito, in altri a pagamento.