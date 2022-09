Segnaliamo tra i voli low cost per le Canarie l’imperdibile offerta per l’autunno della compagnia aerea Binter. Tutte le informazioni utili.

Se state programmando un viaggio alle Canarie per il prossimo autunno, non dovete lasciarvi sfuggire la promozione di Binter, compagnia aerea spagnola delle Isole Canarie.

I voli in offerta partono dall’Italia e sono per viaggiare da ottobre a dicembre. L’offerta è valida fino al 19 settembre prossimo. Un’occasione da prendere subito. Di seguito, tutti i dettagli sulla promozione di Binter.

Prima, vi ricordiamo la nostra guida su quale isola delle Canarie scegliere per il clima.

Voli low cost per le Canarie: imperdibile offerta per l’autunno

I voli in promozione per le Isole Canarie della compagnia aerea spagnola Binter Canarias sono offerti per viaggiare dal 17 ottobre al 18 dicembre 2022. Le tariffe partono da 117,75 euro a tratta. Come riporta Travel Quotidiano. Sono disponibili, tuttavia, anche voli a prezzo inferiore. I biglietti in offerta vanno acquistati entro il 19 settembre.

I voli partono dagli aeroporti italiani di Torino, Venezia e Firenze e sono diretti a Gran Canaria. La compagnia Binter ha inaugurato la tratta dall’aeroporto di Firenze lo scorso 2 luglio. I voli partono ogni sabato da Gran Canaria alle 9.30 e arrivano a Firenze alle 14.45, per poi tornare sull’isola con la partenza dal capoluogo toscano alle 15.30.

Mentre i voli con Torino sono il martedì, alle 11.00 da Gran Canaria e alle 16.40 da Torino. Quelli con Venezia, invece, partono il lunedì, alle 10.20 da Gran Canaria e alle 16.25 dalla città lagunare.

La tariffa più economica è quella da Torino, lanciata a 87,75 euro. Mentre da Venezia i voli partono da 97,35 euro.

Per ulteriori informazioni sui voli e le offerte: www.bintercanarias.com/ita

Viaggi alle Canarie

Per tutti coloro che amano le Isole Canarie e soprattutto per chi vuole prendere il sole anche ad ottobre, novembre e dicembre, l’offerta di Binter è da prendere subito. In particolare in un periodo come questo che ha visto aumentare in modo significativo le tariffe dei biglietti.

Per i vostri viaggi, vi segnaliamo anche la nostra guida alle Isole Canarie, con tutte le informazioni utili.