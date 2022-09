3 viaggi in auto da fare a settembre in Europa

Siete appena tornati dalle vacanze e avete già voglia di ripartire? Niente di meglio di un bel viaggio in auto a settembre alla scoperta dell’Europa. Scopriamo tre mete perfette da raggiungere con l’auto direttamente dall’Italia

Il viaggio in auto può essere una valida alternativa, soprattutto in questo periodo dell’anno. Infatti non solo si evitano le code che ci sono ancora negli aeroporti e i relativi tempi d’attesa ma è anche possibile ammirare il panorama che cambia. Con l’approssimarsi della stagione autunnale infatti il paesaggio è mutevole e veramente spettacolare e permette di osservare tutti i percorsi, le stradine, i piccoli borghi.

Cambiare regioni in auto è già straordinario, ancora di più dirigersi in un altro paese, attraversando confini e zone molto diverse tra loro. Inoltre il viaggio in auto permette anche di visitare quelle zone che comunemente sono poco agevoli quando si viaggia in aereo.

Viaggio in auto in Europa

Il viaggio in auto per l’Europa permette di accorpare non solo più città vicine ma, avendo tempo, anche di fare un tour completo attraversando diversi paesi. I tre itinerari da sogno sono:

Colmar e l’Alsazia in Francia

La Romantische Strasse in Germania

Percorso tra Belgio e Olanda

Colmar

Il primo itinerario molto interessante riguarda la Francia e in particolare Colmar, città da cartolina che viene chiamata la Piccola Venezia ma che ha invece delle caratteristiche proprie assolutamente diverse e uniche rispetto alla città italiana. Dopo Strasburgo è la zona più importante poiché vi è l’edificio della Dogana che ha valore storico e risale al 1480.

La parte centrale è deliziosa, strutturata nel 17esimo secolo è una vera bomboniera in qualunque periodo. Vi sono da visitare la Collegiata di San Martino un edificio religioso che però è particolarmente suggestivo, quindi merita anche per coloro che non sono credenti. Una città pittoresca e colorata che sembra quasi un villaggio da sogno, a Natale è sicuramente speciale ma anche in questo periodo dell’anno è stupenda anche perché le temperature sono più gradevoli. Colmar è al confine con la Germania, nell’Alsazia. In mezz’ora si arriva in Germania e in un’oretta a Strasburgo quindi si può organizzare un itinerario vario.

Romantische Strasse

Un viaggio in auto dall’Italia potrebbe toccare anche la Germania e in particolare quella che viene definita Romantische Strasse. L’ambientazione è da sogno quindi bisogna per forza fare questo percorso con l’auto perché rende tantissimo e si possono fare vari stop, visitare i castelli, i paesini. È uno degli itinerari più belli da fare nel paese con l’auto. Ci sono molti siti di grande rilevanza storica ma anche culturale. In particolare da visitare Landsberg che si trova lungo un torrente, Schongau che è di tipo medievale quindi molto caratteristica e Fussen che invece ha un centro storico tra i più belli con una grande biblioteca.

Belgio e Olanda

Un itinerario perfetto in auto è anche quello tra Belgio e Olanda, ci si allontana dall’Italia ma si percorrono così tutti i piccoli paesini del Belgio che sono assolutamente spettacolari, in particolare da vedere Bruges e Gand delle perle di grande valore per romanticismo e architettura. Si raggiungono agevolmente con l’autostrada e non sono lontane da Bruxelles volendo fare più tappe. In questo modo si possono anche visitare i castelli come quello di Ooidoonk e di Loppem che non sono molto noti al turismo italiano eppure meritano veramente. Niente di meglio che degustare una delle eccellenti birre con un ottimo formaggio.

Dirigendosi verso l’Olanda è doveroso uno step ad Anversa, uno dei porti principali d’Europa dove si trova una piccola città fantasma chiamata Doel. Molto particolare anche Baarle, il confine unico al mondo dove praticamente la linea che separa i paesi passa letteralmente nelle case quindi queste per metà appartengono ad un paese e per metà ad un altro. Proseguendo poi per l’Olanda, oltre la tappa ad Amsterdam, è possibile visitare i mulini a vento di Kinderdijk, patrimonio dell’UNESCO, meno famosi di quelli vicino Amsterdam ma assolutamente incredibili.

I costi sono differenti ma le autostrade in Europa sono gratuite quindi con il giusto percorso si può sicuramente risparmiare notevolmente e fare un giro completo che permetta di visitare molte città e ottimizzare così il viaggio. I tre itinerari sono combinabili, quindi si può pensare di fare l’intero percorso.