Le previsioni meteo del weekend 9-11 settembre: tra piogge e schiarite, tutti gli ultimi aggiornamenti da conoscere.



Siamo arrivati al secondo weekend di settembre e dopo giorni in cui si sono alternati rovesci e temporali a cieli soleggiati, anche con il ritorno del gran caldo, scopriamo cosa dobbiamo aspettarci nel finesettimana del 9-11 settembre. Potremo andare ancora in spiaggia? O a fare passeggiate all’aperto?

Il tempo nel weekend sarà ancora variabile in Italia. La giornata più piovosa è prevista per venerdì 9 settembre, con una nuova ondata di temporali da Nord a Sud. Le precipitazioni, comunque, non saranno uniformi ma colpiranno alcune zone della Penisola, mentre altre rimarranno asciutte, con sole o poche nuvole.

Ecco che tempo ci aspetta per il weekend del 9-11 settembre. Le previsioni meteo in dettaglio.

Prima, vi ricordiamo anche la tendenza meteo per tutto il mese di settembre.

Meteo weekend 9-11 settembre: tra piogge e schiarite

La perturbazione arrivata sull’Italia dal Nord Atlantico nella giornata di giovedì 8 settembre, portando piogge e temporali al Centro-Nord, si sta spostando verso l’Europa orientale.

Anche nella giornata di venerdì 9 settembre, tuttavia, avremo rovesci e temporali anche forti soprattutto al Nord Est e sulle regioni del Centro, ma qui con più ampie aperture. I fenomeni si attenueranno in serata. Mentre i cieli saranno più soleggiati al Sud. Come riporta 3bmeteo.

Il tempo instabile farà ancora sentire i suoi effetti anche nei giorni di sabato e domenica, in sulle zone centrali e nordorientali d’Italia. Condizioni meteorologiche variabili interesseranno soprattutto le Alpi orientali e parte dell’Appennino. In generale, comunque, il tempo sarà in miglioramento, con maggiori schiarite e cieli soleggiati. Una condizione favorita anche dalla rimonta dell’anticiclone, che si estenderà dall’Europa sudoccidentale al Mediterraneo centrale. Qualche instabilità resterà sui settori orientali, causata da correnti nord-occidentali che scavalcheranno l’anticiclone.

Previsioni in dettaglio per sabato e domenica

La giornata di sabato 10 settembre inizierà con cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi al Nord, salvo qualche variabilità residua al Nord Est, in particolare sulle Alpi. Poi, nel pomeriggio è atteso tempo instabile sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino emiliano, con rovesci e temporali locali, in estensione alle regioni di Nord Est. Mentre al Sud sono previsti rovesci sulla Campania al mattino. Poi l’instabilità si sposterà nel pomeriggio sull’Appennino centrale, tra Campania, Lazio e Molise. I fenomeni si esauriranno in serata. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà più stabile, con cieli soleggiati. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord e in lieve calo al Centro-Sud.

Per domenica 11 settembre è previsto tempo variabile sulle Alpi orientali, con piogge che poi si esauriranno nel corso della giornata. Mentre sul resto del Nord il tempo sarà più soleggiato o parzialmente nuvoloso. Tempo stabile al Centro, eccetto per una leggera variabilità al mattino su Toscana e Campania. In giornata, tuttavia, sono previsti rovesci e temporali sulle zone centrali interne, in particolare tra Toscana e Marche, con sconfinamento sulla costa del medio Adriatico. Verso sera potrebbero manifestarsi piogge locali sulle regioni del basso Adriatico. Le temperature saranno in lieve calo in tutta Italia.