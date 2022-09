Altre offerte per viaggiare per andare a votale alle elezioni del 25 settembre: sconti sui traghetti di Grimaldi Lines. Tutte le informazioni utili.

Continuano a uscire nuove offerte di sconti sui mezzi di trasporto per chi deve viaggiare per tornare al proprio comune di residenza per votare alle elezioni politiche del 25 settembre.

Dopo le offerte di Sardinia Corsica Ferries sulla linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno, vi segnaliamo gli sconti messi a disposizione per gli elettori da un’altra compagnia di traghetti, la Grimaldi Lines.

Le offerte sono per viaggiare dai porti dell’Italia continentale verso la Sardegna e la Sicilia. Occasioni di risparmio per chi deve far rientro alle isole. Ecco tutto quello che bisogna sapere in dettaglio.

Elezioni 25 settembre: sconti sui traghetti di Grimaldi Lines

A tutti coloro che devono tornare in Sardegna o in Sicilia, nel proprio comune di residenza, per andare a votare il 25 settembre prossimo, sono offerti sconti fino al 60% sui traghetti di Grimaldi Lines.

Gli sconti si applicano alla tariffa ordinaria del biglietto sulle tratte: Napoli – Cagliari e vv, Palermo – Cagliari e vv., Civitavecchia – Cagliari e vv., Civitavecchia – Arbatax e vv.

L’offerta di Grimaldi Lines è valida per le prenotazioni entro il 27 settembre 2022 e per le partenze dal 1° al 27 settembre 2022. Non è cumulabile con la tariffa Residenti. Lo sconto si applica ai biglietti in tariffa special e standard, al passaggio nave, ai supplementi per i veicoli ma non sui diritti portuali, l’assicurazione per l’annullamento del viaggio e sui servizi di bordo (quali pasti, kit animali ecc.).

Per poter ottenere il biglietto del traghetto a prezzo scontato per le elezioni, i viaggiatori dovranno esibire nel viaggio di andata un documento di identità valido, la tessera elettorale o la dichiarazione sostitutiva, che attesti che il viaggio è acquistato per recarsi nella propria sede elettorale. Mentre nel viaggio di ritorno, oltre al documento di identità, si dovrà esibire la tessera elettorale timbrata, attestante l’avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni: www.grimaldi-lines.com/it

Le altre offerte di sconti



Vi abbiamo già segnalato diverse offerte sui trasporti pubblici per andare a votare alle elezioni del 25 settembre. Vi proponiamo un riepilogo.

Ricordiamo, in primo luogo, gli sconti di Ita Airways sui voli nazionali, internazionali e intercontinentali. Quindi le offerte per i viaggi in treno, sia con l’alta velocità che con i treni ordinari e regionali, da Italo e Trenitalia.

Da non perdere, poi, le offerte per viaggiare in autobus a lunga percorrenza. A cominciare dalla proposta di Flixbus che offre il rimborso del viaggio di andata, effettuato tra il 19 e il 25 settembre, a chi prenderà i suoi autobus per andare a votare. Mentre Itabus offre uno sconto del 30% sui viaggi in autobus di andata e ritorno a tutti i passeggeri che viaggeranno dal 20 al 28 settembre, senza dover presentare documenti.