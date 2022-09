3 modi per sconfiggere la depressione post-vacanze estive

Per tutti coloro che sono tornati dalle ferie e che stanno soffrendo nel ricominciare a vivere la classica routine, ecco modi per sconfiggere la depressione post vacanze.

Le vacanze estive sono purtroppo terminate e, molti di noi, sono tornati a lavoro. La solita routine, i soliti impegni e anche le tensioni lavorative per recuperare ciò che è rimasto in arretrato.

Non stupisce quindi che molti si sentano tristi e stressati, ma c’è un modo – anzi tre – per superare la depressione post vacanze!

3 modi per tornare a lavorare senza troppa tristezza

Penserete che l’unica soluzione sia tornare in viaggio. Ma non è così. Ci sono svariate possibilità per superare un po’ la tristezza del rientro e noi ne abbiamo trovate tre che ci sembrano perfette.

Pianifica il tuo lavoro : niente stress, sistemate un po’ di cose da fare ogni giorno organizzando al meglio il vostro tempo. Ma senza dimenticare di ritagliare almeno un paio d’ore al giorno per riposarvi , magari fare un power nap se siete in smart working, o per fare una passeggiata all’aperto in pausa pranzo. Cercate insomma di tornare lentamente ai ritmi frenetici del lavoro.

Sentiti grato e ricorda : due termini importanti e un po' legati alla filosofia zen. Eppure sono veri. Quando torni dalle ferie cerca di ricordare i momenti più belli delle vacanze appena vissute, rilassati riguardando le foto. Ma non con tristezza o depressione, cerca di farlo con gratitudine perché ci sono persone che non sono potute nemmeno partire al contrario tuo.

Fai sport: rientrato a lavoro non farti sovrastare da una miriade di impegni senza avere il tempo da dedicare a te stesso. Fare sport, passeggiare o correre all'aria aperta sono esercizi fondamentali per scaricare lo stress e incanalare magari il nervosismo in una maniera più sana.

Vedrai che ti sentirai meglio!

Questi sono i nostri tre consigli per superare la tristezza dovuta al rientro dalla ferie. Altre idee potrebbero essere quelle di organizzare un nuovo viaggio per l’autunno o di provare a scappare ogni weekend per tenere sempre viva l’emozione dell’avventura anche se non siete più in ferie.