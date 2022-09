Da sapere: le opportunità di andare in treno al GP di Formula 1 a Monza: le corse e i biglietti speciali. Tutte le informazioni utili.

Mancano pochi giorni all’atteso Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si terrà all’autodromo di Monza, domenica 11 settembre.

I tifosi, soprattutto della Ferrari, si metteranno in viaggio per la città lombarda, per assistere alle prove e alla corsa di domenica. L’evento sarà corredato anche di spettacoli e altre iniziative per gli appassionati di automobilismo.

Molti viaggeranno in auto o in camper, per sostare nel campeggio nel Parco d Monza, nei pressi dell’autodromo. Noi qui vi segnaliamo le opportunità di raggiungere l’autodromo di Monza in treno, grazie alle corse e ai biglietti speciali messi a disposizione da Trenord. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo lo sciopero nazionale dei treni di venerdì 9 settembre.

In treno al GP di Formula 1 a Monza: corse e biglietti speciali

Chi programma di andare all’autodromo di Monza per il Gran Premio di Formula 1 d’Italia di domenica 11 settembre può comodamente viaggiare in treno da Milano.

A questo scopo, Trenord mette a disposizione un servizio di corse speciali per raggiungere l’autodromo. I treni partono dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e arrivano a quella di Biassono Lesmo Parco.

Le corse straordinarie di Trenord sono previste al mattino di domenica 11 settembre per l’andata e nel pomeriggio per il rientro a Milano. Al mattino, verso Biassono-Lesmo Parco partiranno 12 treni, dalle 7.04 alle 12.44. Mentre per il ritorno a Porta Garibaldi partiranno 9 treni, dalle 16.40 alle 19.36. Il viaggio dura circa mezz’ora, sia all’andata sia al ritorno e non prevede fermate intermedie.

La stazione ferroviaria di Biassno-Lesmo Parco è adiacente al Parco di Monza e all’estremità nordorientale del circuito.

Il biglietto per i treni speciali per l’autodromo di Monza è venduto a 5 euro per il viaggio di andata e ritorno. Si acquista online, sul portale web trenord.it o sull’App Trenord, alle biglietterie e distributori automatici di Trenord.

Altre soluzioni di viaggio

Non solo treni speciali da Milano Porta Garibaldi, Trenord mette a disposizione altre soluzioni di viaggio, con partenze dalle altre stazioni di Milano e da tutta la Lombardia, anche per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 settembre.

È possibile partire da qualsiasi stazione della Lombardia per raggiungere in treno le stazioni di Monza o Biassono-Lesmo Parco, acquistando il biglietto speciale “Trenord Day Pass”, al costo di 13 euro per il viaggio di andata e ritorno. Il biglietto è valido nel giorno di convalida, venerdì 9, sabato 10 o domenica 11 settembre. È utilizzabile da un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età.

Un’altra soluzione di viaggio prevede partenze dalle stazioni ferroviarie di Milano con treno + bus navetta per l’autodromo di Monza. Si acquista il biglietto speciale “Treno + Bus Autodromo Monza” al costo di 10 euro, che comprende il viaggio di andata e ritorno, con partenza da qualsiasi stazione di Milano verso Monza e da qui con la navetta “Linea Nera” fino all’autodromo, ingresso Gate G. Il biglietto si può acquistare per le giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre.

I biglietti speciali “Trenord Day Pass” e “Treno + Bus Autodromo Monza” si acquistano online, sul sito trenord.it, presso le biglietterie Trenord, i punti vendita abilitati e i distributori automatici di biglietti Trenord.

Per ulteriori informazioni: www.trenord.it/news/trenord-informa/notizie/al-gran-premio-di-monza-con-trenord