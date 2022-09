Le ultime novità su viaggi e pandemia: l’isola di Saint Lucia cancella tutte le restrizioni di viaggio. Tutte le informazioni utili da conoscere.

I paradisi caraibici continuano con l’allentamento o la cancellazione delle restrizioni sanitarie anti-Covid, agevolando gli arrivi dei turisti internazionali. Le ultime novità riguardano l‘isola di Saint Lucia.

Saint Lucia o Santa Lucia, nell’arcipelago delle Piccole Antille, ha deciso di eliminare tutte le ultime restrizioni sanitarie di viaggio che erano ancora in vigore.

Sull’isola del Mar dei Caraibi potranno arrivare liberamente turisti vaccinati e non vaccinati. Senza più obblighi di tampone. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Recentemente, anche le Isole Cayman hanno eliminato tutte le restrizioni sanitarie di viaggio. Mentre l’isola di Barbados ha allentato alcune restrizioni, semplificando le regole di viaggio per i turisti non vaccinati.

L’isola di Saint Lucia cancella tutte le restrizioni di viaggio

Niente più obblighi di vaccinazione né di test Covid negativi per visitare l’isola di Santa Lucia, meraviglia del Mar dei Caraibi. Lo stato insulare del Commonwealth ha deciso di eliminare tutte le residue restrizioni sanitarie di viaggio.

Dunque, tutti i viaggiatori internazionali, vaccinati e non, potranno entrare liberamente sull’isola, senza nemmeno dover sottoporsi a tampone con risultato negativo. Come riporta TTG Italia.

L’unico obbligo di viaggio che resta in vigore è quello di scaricare online, stampare e compilare un modulo di screening sanitario (Health Screening Form ) da consegnare una volta giunti a destinazione.

Sull’isola di Saint Lucia l’uso della mascherina protettiva non è obbligatorio ma è raccomandato dalle autorità in alcune situazioni di maggior rischio di contagio. Invece è obbligatorio all’interno delle strutture sanitarie e in luoghi molto affollati. Inoltre, deve indossare la mascherina chi è positivo al Coronavirus o ha sintomi respiratori.

Le nuove regole di viaggio a Saint Lucia sono entrate in vigore il 5 settembre.

Informazioni di viaggio aggiornate per Saint Lucia sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/LCA

Prima della cancellazione delle restrizioni, per entrare a Saint Lucia, i viaggiatori non vaccinati dovevano presentare all’arrivo sull’isola il risultato negativo di un tampone molecolare PCR, effettuato non più di 5 giorni prima dell’ingresso nel Paese, e recarsi immediatamente, in taxi, in un alloggio Covid certificato dove osservare un periodo di 7 giorni di quarantena, durante la quale er tuttavia possibile effettuare alcuni tour ed escursioni “Covid Free”.

Vi ricordiamo, infine, la nostra guida a 5 bellissime isole delle Antille da visitare.