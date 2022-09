I 10 paesi più belli al mondo: da visitare almeno una volta nella vita

By

La classifica dei dieci paesi più belli al mondo raccogliere quelle meraviglie da vedere almeno una volta nella vita. Scopriamo quali sono

Telegraph Travel ha realizzato una classifica precisa, attraverso l’utilizzo di un metodo scientifico, che ha permesso così di delineare non solo le mete più amate dai viaggiatori di tutto il mondo ma anche quelle che sono le caratteristiche che rendono un luogo tale.

Alcune posizioni sono prevedibili, ma altre sicuramente vi stupiranno perché sono certamente inaspettate.

I paesi più belli al mondo secondo la scienza

Al decimo posto della classifica si trova il Perù, un paese molto interessante dove è possibile visitare luoghi dal fascino intramontabile come il Machu Picchu ma anche vivere una vera e propria avventura poiché ci sono luoghi veramente differenti e speciali, cultura, tradizione gastronomica.

L’Italia, inaspettatamente, arriva solo nona. Sicuramente è importante essere nella classifica ma è un paese che non ha certo bisogno di presentazioni tra natura e storia, gastronomia e belle paesaggistiche non a caso è tra le mete più gettonate d’occidente e soprattutto del Mediterraneo. Scopri anche i paesini abbandonati più belli da vedere in Italia.

All’ottavo posto c’è l’India, luogo di contrasti e dettagli particolari. Sicuramente la cultura è molto diversa da quella a cui siamo abituati ma questo è un luogo ideale per coloro che sono a caccia di un viaggio nella natura selvaggia. C’è infatti un duo molto strano: natura immensa da un lato e metropoli sovraffollate con smog dall’altra.

Settima la Nuova Zelanda, un paese delle meraviglie con luoghi particolari, natura, spiagge suggestive e luoghi paradisiaci dove fare surf. Sicuramente uno dei paesi più interessanti al mondo. Sesta la Norvegia con i suoi fiordi e le acque blu che sono oggi molto gettonate. La qualità della vita è tra le migliori in Europa quindi ci sono molti servizi per i turisti.

Al quinto posto abbiamo il Messico, perfetto per chi ama il mare con spiagge da sogno e mari cristallini. Qui è possibile fare immersioni e ammirare la barriera corallina ma anche fare tante escursioni per scoprire le antiche civiltà del posto. Il Giappone si posiziona quarto, metropoli, tempi, natura, c’è praticamente di tutto. Il periodo migliore è durante la fioritura dei ciliegi quando i parchi diventano praticamente magici.

Arriviamo al podio con il Canada che occupa il terzo posto, in particolare per la natura incontaminata. Ci sono molte riserve e villaggi da visitare ma anche montagne e laghi. Un vero paradiso per gli amanti di questo tipo di vacanza. Al secondo posto c’è l’Australia dove ci sono deserti e città moderne e un mare spettacolare con la Grande Barriera Corallina.

Secondo la classifica il paese più bello al mondo è l’America. Gli Stati Uniti infatti vincono la classifica per la varietà dei paesaggi, i divertimenti e le aree così differenti tra loro. Sicuramente un luogo in cui vivere enormi emozioni con tante differenze da nord a sud.

La classifica è stata realizzata secondo alcuni parametri specifici ma queste destinazioni sono sicuramente uno spunto interessante per organizzare un bellissimo viaggio per il mondo alla scoperta di questi paesi così diversi.