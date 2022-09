Castello di Balmoral in Scozia perché la Regina Elisabetta II ha scelto questo posto

Il Castello di Balmoral è una delle residenze della Regina Elisabetta II, questo si trova in Scozia e la Regina Elisabetta II ha passato qui l’ultimo periodo, per un motivo particolare, scopriamo quale e perché questo luogo è così importante

Tutti i giornali oggi riportano la notizia delle precarie condizioni di salute della sovrana d’Inghilterra, tutta la famiglia è accorsa al Castello di Balmoral, dove al momento si trova la Regina. Perché non è a casa sua e come mai è in Scozia?

Queste giornate sono state molto particolari e per la prima volta la cerimonia del baciamano non si è tenuta a Buckingham Palace o al Castello di Windsor ma proprio in questa residenza. Elisabetta II ha incontrato il Primo Ministro britannico per il passaggio di consegne ma c’è molto di più.

Castello di Balmoral in Scozia

Il Castello di Balmoral è la residenza reale in Scozia che viene utilizzata abitualmente come tenuta da caccia. Si tratta di una struttura acquistata dal re Roberto II di Scozia nel 1316 circa ed utilizzata, da quel momento, proprio per le battute di caccia. Ha poi seguito di generazione in generazione il passaggio di consegne fino ad arrivare alla Regina Elisabetta II che l’ha utilizzata anche come residenza estiva.

Si estende su un totale di 260 chilometri quadrati, non è però una residenza reale in stile tradizionale, infatti quella ufficiale in Scozia è il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Pochi sanno che questa residenza è aperta al pubblico, è chiusa solo dal 31 luglio a inizio settembre quando viene utilizzata dai sovrani.

Perché la Regina Elisabetta ha scelto Balmoral

Balmoral è sempre stato uno dei luoghi del cuore della Regina e del duca di Edimburgo, non a caso è stata scelta dalla Regina Elisabetta per questo periodo così particolare della sua vita. La residenza vanta molti terreni vicini con aree boschive, altre coltivate e altre che ospitano mucche, particolarmente simpatiche alla sovrana. Lavorano all’interno a tempo pieno almeno 50 persone e altre 100 vengono assunte part time. Questa è una delle aree verdi più importanti di tutta la zona, voluta dalla regina Vittoria.

Il castello è la principale attrazione di tutta la zona e ospita centomila visitatori all’anno, non solo per i suoi interni spettacolari ma anche per i giardini che sono veramente suggestivi. Dal 1987 questo è rappresentato sulle banconote da 100 sterline e testimonia proprio quanto sia sempre stato importante per la famiglia, con un legame speciale ben al di là delle questioni istituzionali.