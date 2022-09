Gite di settembre: i 3 borghi da vedere assolutamente in Campania

By

La Campania è caratterizzata da tantissimi borghi spettacolari, scopriamo i più belli e caratteristici che sono una meta ideale a settembre

In questo periodo in Campania si tengono molte feste e sagre con le specialità del territorio quindi visitare i borghi può essere un’ottima occasione per gustare il meglio della tradizione locale ma anche immergersi nelle tipicità culturali del posto.

Vediamo quelle che sono le mete più spettacolari e uniche da visitare durante un viaggio in Campania nel mese di settembre per fare anche un bagno grazie alla temperatura ancora gradevole. Scopri anche i borghi dove rilassarti al fresco.

Borghi in Campania

Il primo borgo da visitare assolutamente in Campania a settembre è Minori, affacciato sulla Costiera Amalfitana ma meno conosciuto di altri è la meta ideale in termini di rapporto qualità-prezzo. È una zona che veniva utilizzata dagli antichi romani per le vacanze e ancora oggi ha un grande fascino. Da visitare assolutamente la Villa Romana che si trova a Minori, la più antica di tutta la zona. Il borgo è piccolo ma a picco sul mare con acque blu veramente incredibili. Scolpito tra mare e montagna è un luogo di grande folklore con un’antica tradizione gastronomica degna di nota.

Un’altra meta eccellente nel mese di settembre è Nusco. Questo borgo vicino Avellino è immerso nel verde. Le origini risalgono al Medioevo quando era una importante fortezza. Oggi la sua struttura urbana ripercorre ancora la sua storia anche se a causa dei terremoti del seicento e settecento tutta la zona fu gravemente colpita. Da vedere il Castello di Nusco, il monumento più importante del posto, ma anche i parchi e le aree verdi dove fare un bel pic nic. Nusco si trova nel cuore dell’Irpinia ed è infatti chiamato il balcone proprio per la sua struttura. È possibile passeggiare, visitare la collina e le grandi vallate ma anche scoprire la sua storia e cultura.

Un altro borgo veramente incredibile è Sant’Agata de’ Goti. Questa città è divisa in due, da un lato c’è l’area moderna e dall’altra quella antica. È veramente incredibile questo connubio così particolare per un territorio longobardo che fu dominato da molti popoli e che oggi permette di assaporare tutta la storia attraverso grandi opere come la Chiesa dell’Annunciata che risale al XIII secolo ma anche i palazzi nobiliari, il Museo Diocesano.

Questi sono i tre borghi più belli ma ce ne sono tanti da poter visitare come Furore con il suo fiordo e le acque cristalline, Montesarchio in provincia di Benevento e Casertavecchia, piccola frazione di Caserta dal cuore antico.