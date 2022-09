By

Tutto quello che bisogna sapere sul bonus trasporti: ecco come funziona, chi ne ha diritto e come ottenerlo. Le informazioni utili da conoscere.



Per fare fronte all’aumento dei prezzi e al caro vita, il governo ha deciso di introdurre il bonus trasporti, un’agevolazione che prevede il rilascio di un voucher da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento su un servizio di trasporto pubblico.

Il bonus va chiesto tramite l’apposito portale web del Governo ed è concesso alle persone fisiche che non superino una certa soglia di reddito.

L’importo massimo è di 60 euro e consente l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale su un mezzo di trasporto pubblico locale ma anche interregionale. Di seguito, scopriamo in dettaglio chi ha diritto al bonus trasporti e come fare per ottenerlo. Ecco tutte le indicazioni utili.

In Spagna, sempre contro il caro vita, il governo ha introdottpo i treni gratis sulle brevi e medie distanze, agevolazioni di cui possono usufruire tutti, anche i turisti.

Bonus trasporti: come funziona e come ottenerlo

Dal 1° settembre è entrato in vigore il bonus trasporti, introdotto dal governo per aiutare i cittadini in questo periodo di esplosione delle tariffe. Il bonus potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento fondi.

Hanno diritto al bonus trasporti tutte le persone che nel corso del 2021 hanno conseguito un reddito complessivo lordo non superiore a 35mila euro.

Il bonus si richiede sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dove è presente anche la lista dei gestori aderenti. Si accede al portale con Spid o Cie (Carta di identità elettronica). Al momento della richiesta occorre fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, il codice fiscale del beneficiario, indicare la spesa da sostenere e il gestore del servizio di trasporto pubblico di riferimento. Il bonus può essere utilizzato solo sui mezzi di trasporto del gestore selezionato. È possibile richiedere il bonus trasporti per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Il voucher rilasciato dal portale del Governo avrà un codice identificativo univoco, riporterà il codice fiscale del beneficiario, insieme all’importo indicato, alla data di emissione e di scadenza dell’utilizzo, che è entro un mese dall’emissione.

Una volta ottenuto, il voucher andrà presentato alle biglietterie del servizio di trasporto scelto per l’acquisto dell’abbonamento. Il bonus ha un importo massimo di 60 euro e va utilizzato per acquistare un solo abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’acquisto dell’abbonamento deve avvenire nello stesso mese di emissione del voucher. Comunque, l’abbonamento può essere utilizzato anche per un periodo successivo.

Il bonus trasporti è nominativo e non cedibile a terzi.

Tutte le informazioni sul bonus trasporti: www.bonustrasporti.lavoro.gov.it

Bonus trasporti con le Ferrovie dello Stato

Il bonus trasporti può essere utilizzato anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, compresi i treni Alta Velocità, anche del Gruppo FS.

In questi casi, il voucher è valido per la sola seconda classe o per il livello di servizio Standard. Sono esclusi gli abbonamenti di prima classe e il servizio Business.

Per ulteriori informazioni: www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2022/9/1/bonus-trasporti-come-ottenerlo-fs.htm