Le sagre imperdibili di settembre, mese di vendemmia e raccolta

Settembre è un mese perfetto per le sagre perché si fa la vendemmia e si raccolgono anche tantissimi prodotti come i funghi. Scopriamo le migliori a cui prendere parte

Le sagre di settembre sono connotate dai prodotti tipici di questa stagione come le uve, i funghi, il tartufo. Ci sono tantissimi appuntamenti imperdibili da nord a sud. Nella maggior parte dei casi c’è la possibilità di ingresso gratuito con il pagamento esclusivamente del pasto.

Inoltre le sagre sono anche il luogo ideale per poter acquistare i prodotti locali che sono offerti da contadini e agricoltori e rappresentano non solo l’eccellenza gastronomica del territorio che si visita ma anche il prodotto migliore per fare affari con prezzi decisamente contenuti. Scopri anche 5 luoghi da visitare assolutamente a settembre.

Le sagre da non perdere a settembre

Tra le sagre di settembre da non perdere spicca quella che si tiene a Benevento ogni anno ovvero la festa dell’uva e del vino Solopaca, tradizione locale. Quest’anno si svolgerà dal 9 al 13 settembre e, anche in questa occasione come vuole la tradizione, sfileranno i carri completamente rivestiti d’uva. La festa include praticamente tutto il paese, è un tripudio di musica, degustazioni e anche prodotti da acquistare. Ci sono tanti stand dove è possibile provare le tipicità locali e anche ammirare l’artigianato.

Il secondo evento di settembre molto interessante è a Girone, una frazione di Fiesole, dove si tiene ogni anno la Sagra del Tartufo. Oltre alla vendita e alla possibilità di degustare i prodotti a base di tartufo vengono serviti anche i piatti del territorio come lo sformato di funghi. Ci sono anche tante preparazioni speciali come il carpaccio e il flan anche per i palati più sofisticati.

Ad Asti invece il 10 e l’11 settembre si tiene una maxi sagra di grande rilievo. Nella piazza principale infatti ha luogo questo evento che è famoso in tutto il mondo perché ripercorre la tradizione enogastronomica locale e quindi vengono serviti tutti i piatti e le tipicità del posto. Inoltre la domenica si tiene anche una sfilata storica per le vie del centro con i costumi del tempo.

Nella Val Tidone invece a Ziano Piacentino domenica 11 settembre c’è la rassegna Sette Colli in Malvasia che è a tutti gli effetti una festa dell’uva. Ci sono degustazioni ma anche interessanti degustazioni, cene e un evento dedicato dove si parla della produzione locale.

A Ficarazzi invece, in provincia di Catania, come ogni anno si tiene la Sagra dell’Arancino. Sapori, folkore e tanto divertimento per assaporare uno dei piatti eccellenti della tradizione siciliana ma anche per acquistare le specialità del posto. A Diamante invece c’è la Sagra del Peperoncino dal 7 all’11 settembre. Tutto è a tema piccante, ci sono degustazioni, stuzzicherie ma anche musica, cinema, mostre.

Ad Asiago dal 9 all’11 settembre si svolge Made in Malaga una presentazione dei formaggi locali. Oltre all’Asiago che è il più famoso ce ne sono tantissimi ed è possibile anche partecipare ad una masterclass e a degustazioni con vino e formaggi. Dal 10 all’11 settembre a Cretone si tiene la Sagra del Ciammellocco e dei Longarini. Si tratta di una ciambella che viene realizzata con la ricetta antica, semplice e genuina. L’obiettivo è valorizzare il territorio di questo borgo vicino Roma non molto conosciuto.

A Cabras in Sardegna c’è la Festa della Bottarga che unisce i produttori del mare. Non solo degustazioni ma anche show cooking e laboratori e anche moltissime attività pensate appositamente per i bambini che permetteranno a tutta la famiglia di divertirsi. Tra gli eventi imperdibili a Lonate Pozzolo a Varese dal 9 all’11 c’è lo street food XXXL con tutte le specialità locali e anche la color run con una corsa per le vie della città.

C’è solo l’imbarazzo della scelta, queste sono le principali di settembre ma tantissime saranno in arrivo ad ottobre e comunque sono spesso disseminate in tutte le zone della regione anche in aree poco conosciute.