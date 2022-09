Le ultime novità sui viaggi per le Elezioni 25 settembre: anche da Itabus sconti per andare a votare. Tutte le offerte da conoscere.

Continuano ad uscire le offerte di sconti sui mezzi di trasporto per chi deve viaggiare per andare a votare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Le offerte vengono questa volta da Itabus, la società di autobus a lunga percorrenza che ha aperto la sua attività in Italia nel 2021, lanciando la sfida a Flixbus.

Con Itabus vengono offerti sconti del 30% sui viaggi di andata e ritorno per andare a votare il prossimo 25 settembre. Attenzione, però, i viaggi in offerta vanno acquistati entro il 19 settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo la proposta di Flixbus che offre il rimborso del viaggio di andata, che può essere acquistato anche il giorno stesso delle elezioni.

Elezioni 25 settembre: anche da Itabus sconti per andare a votare

Se siete tra coloro che devono tornare nel proprio comune di residenza per votare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, per voi ci sono altre offerte di viaggi a prezzi scontati sui mezzi di trasporto. Questa volta arrivano da Itabus, società di trasporti di autobus a lunga percorrenza nata un anno fa e che sta conquistando importati quote di mercato.

Itabus propone a tutti coloro che devono viaggiare per andare a votare sconti del 30% sui viaggi in autobus di andata e ritorno, verso il proprio comune di residenza. I viaggi in autobus vanno acquistati entro il 19 settembre prossimo e sono validi per viaggiare dal 20 al 28 settembre, in ambiente Comfort, su tutte le tratte operate da Itabus. L’offerta non è cumulabile con il Prezzo Wow.

Rispetto alle altre compagnie, questa offerta di Itabus è valida per tutti i passeggeri, dunque non è necessario presentare una documentazione specifica, come il documento di identità e la tessera elettorale. E nemmeno dimostrare di aver votato.

I viaggiatori che hanno già acquistato biglietti per il periodo compreso fra il 20 ed il 28 settembre riceveranno un voucher pari al 30% del costo del proprio titolo di viaggio, che potranno utilizzare in seguito. Come riporta TTG Italia.

I biglietti scontati possono essere acquistati sul sito web di Itabus, sull’app Itabus, tramite il servizio clienti Itabus e presso tutti i rivenditori autorizzati (biglietterie nelle autostazioni e tabaccherie).

Per ulteriori informazioni sull’offerta: www.itabus.it/it/viaggio-e-voto-con-itabus.html

Gli altri sconti per andare a votare

Ricordiamo, infine, anche le altre offerte di viaggio proposte da diverse società di trasporto per andare a votare alle elezioni politiche del 25 settembre.

Tra queste, gli sconti di Ita Airways, applicati sui voli nazionali, internazionali e anche intercontinentali. Poi, da Italo e Trenitalia le offerte per i viaggi in treno, sia con l’alta velocità che con i treni ordinari e regionali. Quindi le offerte di sconti sui traghetti di Corsica Sardinia Ferries.

Concludiamo, ricordando che sul portale web di Italo treno si possono acquistare anche i biglietti per i treni regionali di Trenitalia e le corse di Itabus, per i viaggi combinati con i treni di Italo.