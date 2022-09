Cosa fare gratis a Lisbona per un viaggio low cost 

By

Lisbona non è una città particolarmente cara e questo è già un vantaggio, inoltre ci sono molte cose a costo ridotto che è possibile fare e visitare. Scopriamo quali e come risparmiare

La capitale del Portogallo è una delle perle più belle di tutta Europa ed è anche tra le città più economiche nel lato occidentale. Il costo della vita è relativamente basso e quindi è possibile fare anche una vacanza un po’ più lunga con un ottimo budget, senza spendere un capitale.

Ovviamente anche in questo caso le attrazioni sono a pagamento ma è comunque possibile fare una lista completa di quelle quasi gratis e di tutte le attività e i divertimento a cui prendere parte.

Cosa fare a Lisbona per un viaggio economico

Una delle tappe imperdibili e gratuite di un viaggio a Lisbona è la Feira da Ladra. Si tratta del mercato più antico di tutta la città, una sorta di mercato delle pulci in grande stile. Viene effettuato ogni martedì e sabato e si possono fare non solo grandi affari ma anche vedere dal vivo come vivono le persone del posto con un’attività lontana dal classico turismo di massa.

Il Centro Cultural de Belem è una delle attrazioni che è possibile visitare, insieme alle mostre e al Museo Berardo in modo totalmente gratuito. Ubicato in modo perfetto tra la Torre di Belém e il quartiere omonimo racchiude una zona fatta di parchi e verde dove rilassarsi all’aria aperta. Il Museo di arte contemporanea è uno dei più interessanti con opere di grande rilievo e collezioni temporanee che cambiano nel tempo.

Da visitare anche i miradouros, l’attrazione più bella e gratuita di Lisbona. Da qui è possibile godere del panorama più bello sulla città. Avendo tempo di vederne solo uno è consigliabile quello di Santa Luzia, forse il più famoso e amato di tutta la città da cui si vede la cupola di Santa Engracia e la Chiesa di Santo Estevao.

Il Jardim do Principe Real è uno dei luoghi più iconici della città, molto amato dai residenti e ideale per le famiglie. Si tratta di uno spazio praticamente immenso e molto ben tenuto che permette di ammirare la vita del posto e anche di godere di un po’ di sole e tranquillità in modo totalmente gratuito.

Lisbona è una città molto economica e con questi luoghi si va sul sicuro, nessun costo aggiuntivo oppure una piccola offerta e mete mozzafiato da visitare che resteranno sicuramente nel cuore.